В Мадриде проходит демонстрация за целостность Испании

В Мадриде несколько сотен человек вышли на демонстрацию в поддержку единства Испании и против референдума в Каталонии, сообщает El Pais.

Около полудня несколько сотен человек собрались на одной из главных площадей Мадрида — Пласа-Майор.

Позже участники демонстрации отправились шествием в сторону другой большой площади Мадрида рядом с Пуэрта дель Соль (Ворота солнца), одной из крупнейших достопримечательностей Мадрида. В руках у них — флаги Испании, участники акции скандируют лозунги в поддержку испанского единства и действий испанской полиции. Количество участников демонстрации продолжает расти.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. В правительстве Каталонии сообщили о 38 раненых. Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.

Всего в день референдума открыты и работают 73% избирательных участков. Правительство разрешило избирателям голосовать на любом участке.