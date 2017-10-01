В мире осудили действия полиции на референдуме в Каталонии

01 октября 2017, 16:27
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Политики осуждают полицеское насилие в Испании и призывают власти положить этому конец

В мире осудили действия полиции на референдуме в Каталонии | Политика | Дело Увеличить картинку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель осудил применение полицией насилия во время референдума о независимости в Каталонии. Об этом он написал в своем Твиттере.

"Насилие не может быть ответом (на все вопросы)! Мы осуждаем все формы насилия и подчеркиваем наши предыдущие призывы о необходимости политического диалога", — написал Шарль Мишель.

Также против насилия в Каталонии выступил и лидер лейбористов Джереми Корбин. "Полицейское насилие в отношении граждан в Каталонии шокирует. Испанское правительство должно действовать, чтобы положить этому конец", — написал британский политик в "Твиттере".

Премьер-министр Словении Мирослав Церар также высказал свою обеспокоенность ситуацией. "Я призываю к политическому диалогу, верховенству закона и мирным решениям", — написал словенский премьер в "Твиттере".

Тем временем, видео с места столкновения каталонцев и полиции показывает, что на сторону протестующих стали пожарные, которые защищают граждан от ударов дубинками.

На пресс-конференции заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саенц де Сантамария сказала, что полиция "действовала с профессионализмом и пропорциональным образом".

Последние цифры от каталонского правительства показывают, что около 337 человек получили ранения со стороны полиции. При этом полиция насчитала 11 раненых в своих рядах.

Вопреки решению Конституционного суда о неконституционности референдума, и, несмотря на попытки его пресечения национальной испанской полицией и Гражданской гвардией, власти Каталонии в воскресенье проводят референдум о независимости региона.

В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?" И два варианта ответа, "да" и "нет".

По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если на референдуме за это проголосует большинство его участников.

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Теги: каталония , референдум , испания

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В мире осудили действия полиции на референдуме в Каталонии | Политика | Дело
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