В Москве арестован "российский Сноуден", опубликовавший переписку Медведева

30 января 2017, 10:02
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"Шалтай-Болтай" неоднократно публиковал переписку высокопоставленных чиновников, вплоть до содержимого личной почты премьер-министра Дмитрия Медведева

В Москве арестован Увеличить картинку

Лефортовский суд Москвы подтвердил арест Владимира Аникеева, которого называют вероятным создателем хакерской группы "Шалтай-Болтай". Аникеев был задержан 9 ноября, после чего его отправили в СИЗО, а затем продлили арест до 8 марта, рассказали в суде.

Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы. В комментарии пресс-службы суда нет никаких указаний на причастность Аникеева к "Шалтаю-Болтаю".

Источник "Интерфакса" также отметил, что вместе с Аникеевым по делу о взломе переписки высокопоставленных чиновников задержаны еще пять человек. Среди них один из руководителей центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и бывший сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Ранее о связи арестов сотрудников ФСБ с делом "Шалтая-Болтая" рассказывал телеканал "Царьград". По данным "Росбалта", в 2016 году сотрудники ФСБ взяли группу под контроль, после чего хакеры начали публиковать материалы по указанию спецслужбы. При этом "Новая газета" связывала аресты в ФСБ с делом о госизмене — якобы сотрудники получали деньги от иностранцев.

Группа "Шалтай-Болтай" стала известна после публикации переписки высокопоставленных российских чиновников, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.

По материалам: Медуза
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Теги: россия , арест

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