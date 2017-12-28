В старейшем Диснейленде аттракционы остановились из-за аварии

28 декабря 2017, 08:32
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Из-за отключения электричества посетителей Диснейленда в Калифорнии эвакуировали. Некоторые из них около 25 минут сидели в темноте

В старейшем Диснейленде аттракционы остановились из-за аварии | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В американском парке развлечений Диснейленд, расположенном в Калифорнии, произошла энергоавария, из-за которой часть аттракционов оказались обесточены. Сотрудники парка были вынуждены эвакуировать посетителей, передает РБК.

В результате отключения энергии остановились около десятка аттракционов, в том числе и обслуживающий парк монорельс.

На одном из аттракционов людям пришлось около 25 минут сидеть в темноте. После сотрудники парка сопроводили их к выходу.

Как сообщили представители парка развлечений, причиной аварии стала поломка трансформаторов, обслуживавших аттракционы. Через несколько часов питание было восстановлено.

Диснейленд в Анхайме, Калифорния, стал первым парком развлечений, открытым Уолтом Диснеем. Он начал работать в 1955 году. В парке на площади около 200 гектаров расположено более 50 аттракционов. В 2016 году его посетили почти 18 млн туристов. По этому показателю он занял второе место в мире, уступив лишь другому парку Диснейленд, расположенному во Флориде.

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Теги: сша

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В старейшем Диснейленде аттракционы остановились из-за аварии | Происшествия | Дело
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