В столице Афганистана произошел терракт, шесть человек погибли

25 декабря в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник подорвал себя возле здания разведки, шесть человек погибли, сообщают "Українські новини".

Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники прибыли в свои офисы. Кроме шести погибших, также известно о троих пострадавших.

"Они все были убиты, когда проезжали рядом на своем автомобиле Toyota. Мы не знаем точной цели атаки, это произошло прямо на дороге", — цитирует издание представителя министерства внутренних дел Афганистана.

Ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка "Талибан".