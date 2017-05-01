В Великобритании задержали семерых украинцев

Парусная лодка подала сигнал бедствия в воскресенье утром. Береговая охрана направила на место происшествия спасателей, которые отбуксировали ее в Орфорд. Там ее уже ждали сотрудники Береговой охраны и Пограничной службы, сообщает местное издание.

Яхта, судя по маркировке на борту, зарегистрирована в городе Пул в Корнуолле, на юго-западе Англии.

Орфорд — небольшой порт преимущественно для прогулочных судов. Тут уже задерживали украинцев, нелегально доставляющих людей в Великобританию: в июле 2014 года здесь были задержаны трое мужчин и одна женщина.

В октябре того же года они были осуждены за контрабанду людей и другие преступления на сроки от одного года до трех лет и четырех месяцев тюрьмы с последующей депортацией обратно на Украину. Шесть человек — пятеро мужчин и одна женщина, — которых они пытались ввезти в Соединенное Королевство, также были отправлены в Украину.