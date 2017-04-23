Великобритания покинет список крупнейших экономик мира — МВФ

Великобритания к 2022 году покинет список пяти крупнейших экономик мира.

По прогнозам МВФ, Индия, темпы экономического роста которой составляют 9,9% в год, к 2022 году будет занимать четвертое место в мире, обогнав и Великобританию (ныне пятое место в мире) и Германию (четвертое место).

В результате Великобритания, темпы экономического роста которой, по прогнозам МВФ, составят в текущем году 2%, а в следующем — 1,8%, останется за пределами пятерки. Дополнительное негативное влияние на экономику страны будет оказывать и выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Напомним, Еврокомиссия выставит Соединенному королевству счет в размере около 50 миллиардов фунтов стерлингов (62 миллиарда долларов), и Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после его уплаты.