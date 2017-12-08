Венгрия блокирует сотрудничество НАТО с Украиной

08 декабря 2017, 09:11
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Будапешт в связи с конфликтом вокруг украинского закона об образовании не допускает расширения сотрудничества НАТО с Киевом, сообщает агентство dpa

Венгрия блокирует сотрудничество НАТО с Украиной | Политика | Дело Увеличить картинку

Правительство Венгрии блокировало программу расширения сотрудничества НАТО с Украиной. Таким образом премьер-министр Виктор Орбан надеется осуществить давление на украинского президента Петра Порошенко, сообщило агентство dpa в пятницу, 8 декабря.

По его сведениям, 11 стран Североатлантического альянса, в том числе Германия, обратились к Будапешту с письмом, в котором призвали венгерские власти не пытаться давить на Киев с помощью НАТО. Двусторонние конфликты не должны сказываться на сотрудничестве внутри Североатлантического альянса, говорится в послании.

Между тем пресс-служба организации в ответ на запрос агентства отказалась комментировать этот документ. "НАТО продолжает практическое сотрудничество с Украиной", — сообщил заместитель официального представителя альянса Пьер Казале. Он также указал, что на следующей неделе состоится встреча комиссии НАТО — Украина на уровне послов. По информации dpa, встречу на более высоком уровне Будапешт продолжает блокировать.

Конфликт между двумя странами разгорелся в связи с принятием в сентябре Верховной Радой Украины Закона "Об образовании". Возмущение Венгрии вызвала 7-я статья документа, в которой говорится, что с 2018 года обучение в стране будет проводиться на государственном языке. МИД Венгрии настаивает на том, что реформа нарушает права национальных меньшинств и закарпатских венгров, проживающих в Украине.

В частности, в конце октября Будапешт наложил вето на проведение заседания комиссии НАТО — Украина на уровне глав МИДов, запланированного на 6 декабря. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что до сентября Будапешт был самым активным сторонником интеграционных устремлений Киева, но сейчас не может не отреагировать на украинский закон об образовании. Комиссия НАТО — Украина была создана в 1997 году с целью пересмотра деятельности по сотрудничеству, осуществляемому по линии участия Киева в программе "Партнерство ради мира", а также в военной сфере.

Реформа украинской системы образования была призвана модернизировать сферу, функционирование которой до сих пор определялось устарелым законом 1991 года, во многом написанным по советским лекалам. Над его новшествами — расширением автономии школ, повышением зарплат учителей — работали не только политики, но и ряд общественных экспертов.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: венгрия , нато

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Венгрия блокирует сотрудничество НАТО с Украиной | Политика | Дело
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