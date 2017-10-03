Венгрия и Румыния объединились против украинского закона об образовании — венгерский министр

03 октября 2017, 09:27
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Министр иностранных дел Венгрии Сиярто рассматривает принятие украинского закона об образовании как "удар в спину"

Венгрия и Румыния объединились против украинского закона об образовании — венгерский министр | Политика | Дело Увеличить картинку

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт и Бухарест будут совместно выступать против украинского закона об образовании.

По словам венгерского министра, такая позиция вполне естественно, сообщает Радио Свобода.

Он также отметил, что Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе, ведь "гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами".

Сиярто также отметил, что закон об образовании противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Поэтому он рассматривает принятие украинского закона как "удар в спину".

В то же время министр видит "серьезную угрозу" в том, что на рассмотрение украинских парламентариев попали также законопроекты о языке и гражданстве.

В Украине живет более полумиллиона венгров и румын, и поэтому также Венгрия и Румыния выступают вместе, заявил Сиярто.

По его мнению, если Верховная Рада законодательно примет предложения, предложенные парламентской комиссией по вопросам культуры, культурно-образовательные возможности венгерских и румынских меньшинств будут значительно сужены, а против этого Венгрия и Румыния будут бороться совместно, добавил Сиярто.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада поддержала образовательную реформу, ключевыми нововведениями которой стала 12-летняя школа, повышение зарплат учителям и определения украинского языка как языка образовательного процесса.

Однако норма о языке преподавания для нацменьшинств вызвала возмущение со стороны власти соседних государств, в частности, Румынии и Венгрии. Международных партнеров не устраивает, что в 5-9 классах будет вводиться несколько предметов на украинском языке преподавания.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины и ЕС в рамках программыВосточное партнерство из-за украинского образовательного закона.

Кроме того, венгерский посол Эрно Кешкень заявил, что власти Венгрии не будут поддерживать Украину на международной арене, пока та не отменит статью закона Об образовании.

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Венгрия и Румыния объединились против украинского закона об образовании — венгерский министр | Политика | Дело
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