Во Франции планируют расширить список обязательных прививок

С 2018 года родители во Франции должны быть юридически обязаны прививать своих детей. Об этом вчера заявил премьер-министр Эдуар Филипп во время выступления на Национальном собрании.

Филипп считает неприемлемым тот факт, что все еще существуют случаи, когда дети умирают от кори, и все это в стране, которая была пионером в области вакцин.

В настоящее время во Франции обязательная вакцинация детей только против полиомиелита, дифтерии и столбняка. Все остальные прививки только рекомендуют сделать.

Премьер заявил, что с 2018 года обязательными во Франции будет 11 прививок. При этом он вспоминал имя Луи Пастера, создателя первой вакцины против бешенства и сибирской язвы.

ВОЗ предостерегает от недавних вспышек кори, которая распространяется в Европе, хотя есть безопасная и эффективная вакцина против этого заболевания.

Только в течение первых двух месяцев 2017 года во Франции сообщали о 79 случаях заболевания корью. С 2008 по 2016 гг. от кори во Франции погибло 10 человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, корью в июне заболело 473 чел., что почти в два раза увеличило количество заболевших с начала 2017 года.