Военные США рассмотрели серьезную угрозу в лице России

Россия, как ядерная держава, представляет угрозу Соединенным Штатам, поэтому важно не допустить конфликта с РФ, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

"Наша задача — предотвратить конфликт с Россией, которая является ядерной державой, и в этом плане предоставляет собой серьезную угрозу", — сказал он выступая на конференции по вопросам безопасности в городе Аспене (штат Колорадо).

Он отметил, что Россия обладает "самым большим военным потенциалом" из всех стран, которые могут угрожать Соединенным Штатам. Кроме России он назвал также Иран, Китай и Северную Корею, отметив, что северокорейская угроза на настоящем этапе является самой острой.

Генерал отметил, что для противостояния российским военным возможностям следует развивать взаимодействие с НАТО.