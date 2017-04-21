За месяц до встречи ОПЕК. Взлетит ли нефть опять до $100

В октябре 2016 года ОПЕК заключил внутри своего картеля и среди не-членов организации сделку, по условиям которой страны обязались сократить добычу согласно квотам, чтобы устранить перенасыщение рынка "черным золотом" и поднять упавшие до минимума цены. Одно время за баррель нефти давали около $20, но потом ситуацию удалось выровнять, в том числе сильными сокращениями добычи, и цена поднялась примерно до $50.

Страны Персидского Залива больше всех страдают от бюджетного дефицита в условиях низкой цены на нефть и тренд сохранится как минимум до 2020 года

Но и этого основным производителям не хватает: инвестиции в отрасль уменьшаются, цена не растет, а вот бюджетный дефицит стран Персидского Залива — очень даже. Да и не все члены более широкого картеля соблюдают условия сделки, а некоторые государства открыто отказались ее соблюдать. Все это бросает тень на престиж ОПЕК, и показывает Организацию как институт, неспособный договариваться и контролировать исполнение своих же договоров.

С таким не очень приятным багажом нефтяные министры и пакуют вещи в Кувейт на конференцию, которая должна стать кульминацией всех слухов и пересудов. На ней страны ОПЕК и примкнувшие к ним государства решат, продлевать ли сделку по сокращению добычи нефти еще на полгода.

Недостигнутая цель и новые задачи: ОПЕК перед заседанием

"Ряд крупных стран-производителей сырой нефти уже достигли предварительного соглашения о продлении сокращения производства", — заявил в четверг министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, но все будет решаться как всегда на месте событий. На сейчас ясно одно — за прошедшие с момента прошлой сделки месяцы ОПЕК не смог добиться значительного повышения цены на нефть за счет сокращения добычи до исторического за пять лет минимума.

"Несмотря на высокий уровень приверженности, мы еще не достигли нашей цели", — пояснил в Абу-Даби министр Аль-Фалих. — "Существует предварительная договоренность о продлении сокращения, чтобы ее достичь. Страны, участвующие в переговорах еще не достигли консенсуса и мы ждем их согласия во второй половине года. Мы не обязательно сократим добычу снова на шесть месяцев".

Вне Персидского Залива сокращение поддерживают Иран и Венесуэла, а также, по сообщениям из Москвы, Россия. Министр нефти Ирана обязался заморозить "выкачку" на уровне 3,8 млн баррелей в день до конца года (напомним, на прошлой конференции Иран до конца стоял на 4 млн баррелей, но в итоге уехал ни с чем).

Большая часть присутвовавших на конференции ОПЕК в Абу-Даби высказали мнение, что цена останется в пределах $50, даже если сделка не состоится

ОПЕК и Россия пока не достигли окончательного соглашения о продлении, сказал репортерам Иссам Аль-Марзук, министр энергетики Кувейта. Россия, с другой стороны, достигла договоренности об этом с Саудовской Аравией и, скорее всего, будет поддерживать расширение.

В то же время три страны из списка членов ОПЕК, а именно Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак, установили новую задачу на будущее: поднять цену за баррель хотя бы до 60-70 долларов США для поддержания экономики и противостоянию потоку американской сланцевой нефти.

"Ирак хочет цены в $60. Это наша цель", — сказал министр энергетики Ирака Джаббар аль-Люайби в интервью. Люди, знакомые с саудовской и кувейтской политикой нефти подтвердили, что эти страны также теперь хотят $60 за баррель. Багдаду нужно больше нефти и высокие цены для борьбы с ИГ. На этой основе, багдадцы снова требуют исключить Ирак из возможной будущей сделки и разрешить стране добывать больше этого ископаемого топлива.

Кувейт нуждается в более высокой цене, чтобы стабилизировать экономику, пострадавшую от ее спада.

Саудовская Аравия ищет более высокие и стабильные цены на нефть в преддверии первого в истории публичного размещения акций ее государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Королевство планирует выпустить до 5% акций компании в публичное обращение, что будет способствовать диверсификации саудовской экономики.

Собираясь в Кувейт: еще немного цифр

Поскольку цифровые показатели в этом деле так же важны, как и прогнозы и геополитические игры, позволим себе еще немного углубиться в них. Итак, общая цифра добычи нефти членами ОПЕК за март — 31,85 млн баррелей в день, что на 180 тыс баррелей меньше, чем в феврале — сокращение не полностью, но работает.

Только три страны за прошлые два месяца нарастили добычу — Габон и Иран по 20 тыс баррелей в день, ну а Саудовская Аравия сразу на 150 тыс баррелей в день, что все равно находится в рамках ее квоты (10,54 млн баррелей в день, Сауды добывают около 10,11 млн).