За несколько лет мир ожидает "электромобильная революция" — СМИ

08 января 2017, 18:00
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Главные финансовые издания предрекают "электромобильную революцию" за несколько лет. Об этом пишет electrocars.ua

За несколько лет мир ожидает Увеличить картинку

Вот как представляют машину в будущем: "Автомобиль будущего будет электрический, подключен к энергосистеме и, в конечном счете, самоуправляемый", — заявляет финансовое издание The Wall Street Journal.

В конце 2016 издание рекомендовало инвесторам готовиться к революции электромобилей. Хотя в прошлом WSJ неохотно принимал электрический транспорт, теперь, по мнению экспертов издания, "разрушитель Кремниевой долины" Tesla показала, что существует потребительский спрос на хорошо спроектированные электрические машины".

Как отмечает издание, электрическое будущее приближают, в первую очередь, литий-ионные аккумуляторы.

"Цены на батареи стремительно падают. Это значит, что грядут большие перемены", — говорится в сообщении.

Аналитики Bloomberg New Energy Finance в начале этого года предполагали, что уже в 2020 году электрические модели автомобилей будут дешевле бензиновых аналогов.

Резкое падение стоимости батарей сделает электрокары массовым транспортом. К 2040 году их будет продаваться около 41 млн единиц в год, что составляет 35% от глобальных продаж новых автомобилей малой грузоподъемности.

Быстрый прогресс в технологиях позволил расширить ассортимент электрических машин при одновременном снижении их стоимости.

Даже низкие цены на нефть и производные продукты больше не мешают электрификации транспорта, пишет издание.

Как считают эксперты WSJ, в ближайшие несколько лет появится много конкурентов для бюджетных новых Chevrolet Bolt и Tesla Model 3.

Обычные машины рискуют стать неконкурентоспособными, следовательно крупнейшие автопроизводители ускорили свои планы по производству электрокаров, пишет издание.

Автогиганты "усиленно инвестируют в эту технологию и ставят агрессивные цели по захвату рынка".

Согласно прогнозу компании Morgan Stanley, к 2025 году доля электромобилей на мировом автомобильном рынке составит 10-15%.

По материалам: The Wall Street Journal
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Теги: электромобиль

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