Зигмар Габриэль: что известно о новом министре иностранных дел Германии

Еще вначале недели Зигмар Габриэль был главой СДПГ, занимал должность вице-канцлера и должен был составить Ангеле Меркель конкуренцию на выборах канцлера Германии. Но за пару дней все поменялось: теперь главой СДПГ и кандидатом на канцлера стал бывший председатель Европарламента Мартин Шульц, а сам Габриэль в пятницу стал главой немецкого МИД.

Почему Зигмар Габриэль?

Так как уже бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в феврале скорее всего станет следующим президентом ФРГ, должность главы министерства освободилась. В таком случае пост министра должен занять другой представитель социал-демократов, ведь именно так прописано в коалиционном договоре между Христианско-демократическим союзом (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Сначала это должность сулили Мартину Шульцу, но в последний момент все переиграли с сторону Зигмара Габриэля.

Этому есть объяснение: кандидатура Габриэля на пост канцлера вряд ли смогла бы убедить больше людей голосовать за СДПГ на выборах в парламент, а вот у Шульца еще есть шансы. Он только вернулся из Брюсселя, долго жил и работал вне Германии, а значит не вызывает у немцев ассоциаций с нынешней властью.

Политический портрет Зигмара Габриэля

Свою публичную политическую карьеру Габриэль начал сначала в роли депутата ландтага Нижней Саксонии, потом там же возглавлял фракцию СДПГ, а с 1999 по 2003 стал уже премьер-министром Нижней Саксонии.

Начиная с 2005 года Зигмар Габриэль работает на государственном уровне: депутатом Бундестага; министром по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (2005 — 2009); председателем СДПГ (2009 — 2017); министром экономики и энергетики Германии (2013 — 2017) и вице-канцлером Германии с 2013 года.

Кстати, карьера Зигмара Габриэля в немецкой политике тесно связана с фигурой Герхарда Шредера. Того Шредера, который был немецким канцлером с 1998 по 2005 год, а сейчас работает председателем правления Nord Stream AG. Именно Nord Stream AG управляет российским газопроводным проектом "Северный поток", а сам Шредер хорошо дружит с Путиным. Возможно, поэтому Габриэль так близок к России.

Габриэль и Путин

Новоиспеченный глава министерства иностранных дел Германии почти что фанат Владимира Путина: он даже просил у него автограф. Не для себя, конечно, для сотрудницы жены из Сибири, но сам факт. Произошло это в сентябре 2016-го, когда Зигмар Габриэль в качестве министра экономики и вице-канцлера встречался с Путиным в Москве.

Но в Россию Габриэль ездит не за автографами. Ну, или не только за ними. Так он на деле подтверждает свою позицию "понимающего Россию": с Кремлем надо общаться за столом переговоров. Санкции и изоляция России — это не выход из кризиса для нового министра иностранных дел Германии. Он даже предлагал вернуть Россию в состав Большой восьмерки. Такой себе метод пряника.

Приоритеты во внешней политике

Пока не очень понятно, какие цели поставил перед собой Габриэль как министр иностранных дел. Все-таки вряд ли его основное задание — это снятие санкций против России. Во вступительной речи на новой должности он сконцентрировался больше на вопросе отношений с США, ведь до этого вице-канцлер достаточно плохо отзывался о Трампе. Еще недавно Габриэль обвинял Трампа в националистической риторике, но теперь сотрудничество с Вашингтоном на принципах взаимного уважения и поддержка трансатлантического торгового партнерства с США — это главные задачи министра исходя из его выступления.

Новый глава МИД собирается уже в ближайшее время в Вашингтон на переговоры со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

Что касается других приоритетов, то время покажет. Но в любом случае Габриэль не сможет единолично принимать важные решения. Внешнюю политику в Германии определяет в первую очередь канцлер, а не глава МИД.