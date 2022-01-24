Фестиваль "Вечера французского кино" покажет "Высокую моду" о Доме Dior и "Триумф" о тюремной актерской труппе

Фестиваль "Вечера французского кино" возвращается в офлайн-формат. Показы стартуют 3 февраля в Киеве и весь месяц будут проходить также в Одессе, во Львове, в Харькове, Днепре, Запорожье и Ровно. В программе пять новых фильмов французских режиссеров.

Программа фестиваля "Вечера французского кино"

"Высокая мода", режиссер Сильва Оайон

"Любовники", режиссер Николь Гарсия

"Маленька мама", режисер Селин Сьямма

"Триумф", режиссер Эммануэль Курколь

"Лети со мной", режиссер Кристоф Барратье



"Высокая мода"

Откроет фестиваль "Вечера французского кино" драматическая лента "Высокая мода" режиссера Сильвы Оайона. Кинопоказ пройдет в рамках программы Ukrainian Fashion Week.

Кадр из фильма "Высокая мода"

Лента рассказывает историю девушки-швеи, которая открывает для себя мир высокой моды благодаря неожиданному знакомству с сотрудницей мастерской Дома Dior. В главных ролях Натали Бай и Лина Кудри.

"Любовники"

Кадр из фильма "Любовники"

Мелодраматический триллер "Любовники" режиссера Николь Гарсии участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля 2020 года.

Лента рассказывает о случайной встрече двух влюбленных, которые не виделись три года. Их отношения прекратились после исчезновения парня, после того, как он не по своей воле совершил преступление. В фильме снялись французские звезды Стейси Мартин ("Нимфоманка"), Пьер Нине ("Черный ящик"), Бенуа Мажимель ("Пианистка").

"Маленькая мама"

Ленту "Маленькая мама" сняла Селин Сьямма — режиссер и фем-активистка. Этот фильм, как и предыдущая ее картина "Портрет девушки в огне", — удачная репрезентация female gaze ("женского взгляда") в современном кинематографе.

Это история о двух девочках из разных времен, которые случайно встречаются в лесу. Главная героиня, восьмилетняя Нелли, переезжает с родителями в загородный дом, оставшийся после смерти бабушки. И однажды встречает в лесу свою ровесницу по имени Марион, очень похожую на нее. Оказывается, Нелли переместилась почти на 25 лет в прошлое, и Марион — ее мама.

Фильм участвовал в основном конкурсе Берлинале (Германия) в 2021 году. На кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) лента получила приз зрительских симпатий. Игру сестер-близнецов Жозефин и Габриэль Санс назвал одной из лучших актерских работ прошлого года журнал The New York Times. На сайте Rotten Tomatoes у фильма средний рейтинг 9,20 из 10.

"Триумф"

Кадр из фильма "Триумф"

На создание фильма "Триумф", который признан лучшей европейской комедией 2020 года, режиссера и сценариста Эммануэля Курколя вдохновила реальная история.

В 1980-х годах в Швеции режиссер Ян Йонсоун поставил с пятью заключенными спектакль, который имел огромный успех. Они много гастролировали, и про них даже сняли документальный фильм. Эту историю адаптировали для современного зрителя, а главными героями стали участники театрального кружка французской тюрьмы и режиссер-дебютант, который мечтает о триумфе в Париже.

"Лети со мной"

Кадр из фильма "Лети со мной"

Социальная драма "Лети со мной" режиссера Кристофа Барратье, номинанта на "Оскар", начитается с того, что преуспевающий врач, уставший от того, что его сын (его играет внук Жан-Поля Бельмондо Виктор) каждую ночь проводит в клубах, заставляет его ухаживать за своим пациентом — 12-летим Маркусом, который имеет врожденные заболевания. У мальчика есть список желаний, но у него совсем мало времени, чтобы их исполнить. Когда судьба сталкивает этих двоих, их жизни меняются навсегда.

