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Фестиваль "Вечера французского кино" покажет "Высокую моду" о Доме Dior и "Триумф" о тюремной актерской труппе
Фестиваль "Вечера французского кино" возвращается в офлайн-формат. Показы стартуют 3 февраля в Киеве и весь месяц будут проходить также в Одессе, во Львове, в Харькове, Днепре, Запорожье и Ровно. В программе пять новых фильмов французских режиссеров.
Программа фестиваля "Вечера французского кино"
- "Высокая мода", режиссер Сильва Оайон
- "Любовники", режиссер Николь Гарсия
- "Маленька мама", режисер Селин Сьямма
- "Триумф", режиссер Эммануэль Курколь
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"Лети со мной", режиссер Кристоф Барратье
"Высокая мода"
Откроет фестиваль "Вечера французского кино" драматическая лента "Высокая мода" режиссера Сильвы Оайона. Кинопоказ пройдет в рамках программы Ukrainian Fashion Week.
Лента рассказывает историю девушки-швеи, которая открывает для себя мир высокой моды благодаря неожиданному знакомству с сотрудницей мастерской Дома Dior. В главных ролях Натали Бай и Лина Кудри.
"Любовники"
Мелодраматический триллер "Любовники" режиссера Николь Гарсии участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля 2020 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Лента рассказывает о случайной встрече двух влюбленных, которые не виделись три года. Их отношения прекратились после исчезновения парня, после того, как он не по своей воле совершил преступление. В фильме снялись французские звезды Стейси Мартин ("Нимфоманка"), Пьер Нине ("Черный ящик"), Бенуа Мажимель ("Пианистка").
"Маленькая мама"
Ленту "Маленькая мама" сняла Селин Сьямма — режиссер и фем-активистка. Этот фильм, как и предыдущая ее картина "Портрет девушки в огне", — удачная репрезентация female gaze ("женского взгляда") в современном кинематографе.
Это история о двух девочках из разных времен, которые случайно встречаются в лесу. Главная героиня, восьмилетняя Нелли, переезжает с родителями в загородный дом, оставшийся после смерти бабушки. И однажды встречает в лесу свою ровесницу по имени Марион, очень похожую на нее. Оказывается, Нелли переместилась почти на 25 лет в прошлое, и Марион — ее мама.
Фильм участвовал в основном конкурсе Берлинале (Германия) в 2021 году. На кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) лента получила приз зрительских симпатий. Игру сестер-близнецов Жозефин и Габриэль Санс назвал одной из лучших актерских работ прошлого года журнал The New York Times. На сайте Rotten Tomatoes у фильма средний рейтинг 9,20 из 10.
"Триумф"
На создание фильма "Триумф", который признан лучшей европейской комедией 2020 года, режиссера и сценариста Эммануэля Курколя вдохновила реальная история.
В 1980-х годах в Швеции режиссер Ян Йонсоун поставил с пятью заключенными спектакль, который имел огромный успех. Они много гастролировали, и про них даже сняли документальный фильм. Эту историю адаптировали для современного зрителя, а главными героями стали участники театрального кружка французской тюрьмы и режиссер-дебютант, который мечтает о триумфе в Париже.
"Лети со мной"
Социальная драма "Лети
со мной" режиссера Кристофа
Барратье, номинанта на "Оскар", начитается с того, что преуспевающий врач,
уставший от того, что его сын (его играет внук
Жан-Поля Бельмондо Виктор) каждую ночь проводит в
клубах, заставляет его ухаживать за своим пациентом — 12-летим Маркусом, который
имеет врожденные заболевания. У мальчика есть список желаний, но у него совсем мало времени, чтобы их исполнить. Когда
судьба сталкивает этих двоих, их жизни меняются навсегда.
Фестивальные показы будут проходить в кинотеатрах: Киев – "Жовтень", Харьков – Multiplex в ТРЦ Nikolsky, Львов – "Планета кино" в ТРЦ Forum Lviv.