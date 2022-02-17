Mazepa Awards запустила голосование за бизнес-инфлюэнсера года

Ежегодная инвестиционная премия Mazepa Awards открыла голосование за лучшего бизнес-инфлюэнсера Украины. Голос за своего фаворита можно отдать на сайте НВ по 28 февраля включительно.

В номинации "Бизнес-инфлюэнсер" представлены десять специалистов, которые ежедневно доносят украинцам свежую информацию об инвестициях, технологиях и важности их успешного слияния. Среди номинантов известные финансисты, журналисты и маркетологи: Андрей Федоров, Сергей Фурса, Алексей Тимофеев, Андрей Бродецкий, Илья Кабачинский, Станислав Юрасов, Михаил Сапитон, Роман Судольский, Владислава Зацаринная и Любомир Остапов.

Лонг-лист номинантов сформировали генеральные партнеры Mazepa Awards: компании Concorde Capital, Roosh и Truman. В дальнейшем аудитория своими голосами определит шорт-лист из трех номинантов. Победителя в номинации "Бизнес-инфлюэнсер" выберет жюри из числа экспертов в сфере бизнеса, инвестиций и технологий.

"Наши номинанты – люди, формирующие повестку дня в информационном поле вокруг инвестрынка. Их экспертиза не только раскрывает фолловерам природу и значение многомиллиардных соглашений в технологической сфере, но и влияет на способ инвестиционного мышления людей, заключающих эти соглашения", – рассказывает инициатор премии Mazepa Awards Игорь Мазепа.

Всего премия Mazepa Awards наградит победителей в 10-ти номинациях. За претендентов в восьми категориях уже можно проголосовать на официальном сайте премии до 28 февраля.

Обладателя Гран-при – самого-самого среди всех кандидатов – выберут гости церемонии награждения Mazepa Awards, которая состоится 15 апреля.

Премию Mazepa Awards учредил гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа. За более чем 17 лет компания привлекла в страну свыше $4 млрд инвестиций. По словам Мазепы, эта премия призвана наградить компании и людей, вкладывающих в Украину не только деньги, но часть своей жизни.