Адаптація українських молочнотоварних ферм до європейських вимог щодо благополуччя тварин потребуватиме близько $1 тис. інвестицій на одну корову. Ще приблизно €90 на рік становитимуть витрати на підтримання відповідних стандартів.

Про це Dilo заявила заступниця генерального директора, керівниця проєктів зі співпраці з переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Які вимоги ЄС має виконати український молочний сектор

9 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №15058-д, який передбачає масштабне наближення українського законодавства в агропродовольчому секторі до вимог ЄС.

Документ охоплює питання безпечності харчових продуктів, ветеринарії, фітосанітарії та державного контролю. Зокрема, супермаркетам дозволять легально віддавати непродані продукти на благодійність, етикетки стануть чеснішими, а всі харчові добавки внесуть до єдиного відкритого реєстру.

Окремий блок документа стосується благополуччя тварин, що передбачає додаткові вимоги до українських тваринницьких господарств, зокрема молочних ферм.

Також його мета - врегулювання питань безпечності харчових продуктів, ветеринарії, фітосанітарії та державного контролю. Водночас документ передбачає й вимоги щодо благополуччя.

Для молочного сектору це означає необхідність адаптації до низки нових правил. Зокрема, йдеться про:

узгодження вимог щодо ветеринарних препаратів;

благополуччя тварин;

регулювання побічних продуктів тваринного походження

кормів;

безпечність пакування та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами.

Також передбачено вдосконалення державного контролю та наближення його до європейської системи офіційного контролю, зазначила Жупінас.

Скільки коштуватиме адаптація молочних ферм до стандартів ЄС

"Якщо ви питаєте про те, скільки це буде коштувати фермі, то в середньому для того, щоб провести модернізацію і відповідати вимогам тільки щодо благополуччя тварин, потрібно приблизно $1 тис. на одну корову. Окрім того, щоб надалі підтримувати ці вимоги, ще додатково близько €90 на рік становитимуть поточні витрати", - розповіла експертка.

Вона додала, що виконання європейських норм щодо захисту рослин також вплине на собівартість виробництва молока. Зокрема, раціон однієї корови може подорожчати приблизно на €1-1,5 на день.

За попередніми даними Держстату, станом на 1 вересня 2026 року на сільськогосподарських підприємствах України утримувалося близько 392 тис. молочних корів. Якщо застосувати до всього цього поголів'я оцінку Асоціації виробників молока, модернізація ферм для виконання вимог щодо благополуччя тварин потребуватиме близько $392 млн інвестицій. Щорічні витрати на підтримання стандартів можуть становити ще €35,3 млн. Додатково потенційне подорожчання раціонів може збільшити витрати галузі на €143-215 млн на рік.

Нові правила для молочного сектору: законодавчі зміни та виклики для виробників

За словами представниці Асоціації виробників молока, українські ферми проходять складний період трансформації. Підприємствам доводиться одночасно відновлюватися після наслідків військових дій РФ, інвестувати в екологічні вимоги, благополуччя тварин та енергоефективність, а також конкурувати з європейськими виробниками.

Тому українське законодавство має не лише встановлювати вимоги до безпечного виробництва молока та молочних продуктів, а й створювати економічні умови для їх виконання, вважає Жупінас.

Окремим викликом стане передбачене законопроєктом №15058-д скасування чинного Закону України №1870-IV про молоко і молочні продукти. На думку представниці галузі, до припинення дії чинного законодавства необхідно визначити, які спеціальні механізми регулювання молочного сектору потрібно зберегти або створити натомість.

"Доведеться напрацьовувати нову законодавчу базу, яка діє в країнах ЄС: як має функціонувати молочний ринок, як мають формуватися ціни, яким чином держава має підтримувати виробників і переробників молока", - пояснила Жупінас.

Ще одним питанням є фінансування державного контролю. За її словами, законопроєкт передбачає перенесення на бізнес витрат на проведення державних перевірок, які раніше фінансувалися коштом держави.

"Українські молочники мають отримати не лише європейські вимоги, а й європейські інструменти для розвитку та конкурентної боротьби. З одного боку, ми намагаємося відповідати європейським вимогам, але не маємо законодавства, завдяки якому можемо ці вимоги виконати", - підсумувала Жупінас.

У квітні Олена Жупінас повідомляла, що понад 60% молочно-товарних ферм в Україні потребують глибокої модернізації для відповідності європейським стандартам благополуччя тварин. Найбільші витрати припадають на старі підприємства.