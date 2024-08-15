В Україні стрімко зростають ціни на тепличні огірки: в чому причина

Цього тижня тепличні комбінати України знову підвищили відпускні ціни на огірки. Незважаючи на розпал сезону, попит на тепличні овочі залишається високим, тоді як пропозиція з місцевих господарств залишається обмеженою.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Ключові гравці ринку пояснюють, що різкі температурні перепади, які спостерігалися в липні, спричинили поширення хвороб огірків, що ускладнило їх вирощування. Ситуацію додатково ускладнили спека та посуха.

Протягом поточного тижня ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%. Сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують огірки за ціною від 40 до 60 грн/кг ($0,97-1,45/кг). Незважаючи на це стрімке подорожчання, попит на тепличні огірки залишається стабільно високим.

Варто зазначити, що обмежена пропозиція на тлі високого попиту призвела до того, що тепличні огірки в Україні зараз продаються в середньому в 2,2 рази дорожче, ніж у середині серпня минулого року.

Ціни на овочі в Україні

Зауважимо, на ринку картоплі в Україні спостерігається зростання цін. На даний момент основні продажі овочу проводяться в межах 13-18 грн/кг. Нинішні ціни на один із основних продуктів для українців є найвищими, як мінімум, за останні 5 сезонів.

Також в Україні продовжують дешевшати тепличні помідори – ціни на якісні томати впали до 20-40 грн/кг. Експерти зазначають, що у багатьох областях погода стабілізувалася, що дало змогу відновити збиральну кампанію зі збирання ґрунтового томату.

Окрім цього, в Україні знову дешевшає ріпчаста цибуля, в результаті чого вже сьогодні ціни на цей овоч впали нижче рівня минулого року. Незважаючи на поступове зниження цін на тепличні томати, дана продукція сьогодні пропонується до продажу на внутрішньому ринку в середньому на 25% дорожче, ніж рік тому.

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