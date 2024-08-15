В Украине стремительно растут цены на тепличные огурцы: в чем причина

На этой неделе тепличные комбинаты Украины снова повысили отпускные цены на огурцы. Несмотря на разгар сезона, спрос на тепличные овощи остается высоким, тогда как предложение местных хозяйств остается ограниченным.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Ключевые игроки рынка объясняют, что наблюдавшиеся в июле резкие температурные перепады повлекли за собой распространение болезней огурцов, что затруднило их выращивание. Ситуацию дополнительно осложнили жара и засуха.

За текущую неделю цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14%. Сегодня местные тепличные комбинаты предлагают огурцы по цене от 40 до 60 грн/кг ($0,97-1,45/кг). Несмотря на это стремительное удорожание, спрос на тепличные огурцы остается стабильно высоким.

Стоит отметить, что ограниченное предложение на фоне высокого спроса привело к тому, что тепличные огурцы сейчас продаются в среднем в 2,2 раза дороже, чем в середине августа прошлого года.

Цены на овощи в Украине

Заметим, на рынке картофеля в Украине наблюдается рост цен. В настоящее время основные продажи овоща проводятся в пределах 13-18 грн/кг. Нынешние цены на один из основных продуктов для украинцев самые высокие, как минимум, за последние 5 сезонов.

Также в Украине продолжают дешеветь тепличные помидоры – цены на качественные томаты упали до 20–40 грн/кг. Эксперты отмечают, что во многих областях погода стабилизировалась, что позволило возобновить уборочную кампанию по уборке грунтового томата.

Кроме этого, в Украине снова дешевеет репчатый лук, в результате чего уже сегодня цены на этот овощ упали ниже уровня прошлого года. Несмотря на постепенное понижение цен на тепличные томаты, данная продукция сегодня предлагается к продаже на внутреннем рынке в среднем на 25% дороже, чем год назад.

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