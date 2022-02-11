Депутаты хотят в 10 раз увеличить штрафы для владельцев элитных авто

Депутаты предлагают Верховной Раде ужесточить штрафы для владельцев элитных авто. Инициатива предусматривает увеличение в 10 раз размеров штрафов по Админкодексу и в два раза по Уголовному кодексу. Под нее попадают владельцы автомобилей стоимостью свыше 375 минимальных зарплат (2,44 млн грн, или около $85 тысяч).

Соответствующий законопроект №7026 авторства 10 депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрирован в Верховной Раде.

"Следствием принятия указанного законопроекта будет повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей, увеличение бюджетных поступлений", — отмечается в пояснительной записке к нему.

Как отмечается, штрафы планируют увеличить для владельцев автомобилей стоимостью свыше 375 минимальных зарплат (2,44 млн грн, или около $85 тысяч).

Также указано, что среди нарушений, за которые предлагается повысить штрафы, непристегнутый ремень безопасности или отсутствие мотошлема, превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора, невыполнение водителем требований об остановке и уход с места ДТП, нарушение правил с повреждением других авто, езда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или без документов.

Что касается штрафов по Уголовному кодексу, размер которых предложено удвоить, то речь идет, в том числе, об уничтожении, подделке или замене номеров узлов и агрегатов транспортного средства.

Отметим, 17 марта 2021 года в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД. Теперь за вождение в нетрезвом виде придется выложить 17 тысяч гривен. Кроме того, увеличены штрафы за превышение скорости. Так, новый штраф за превышение скорости на 20-50 км/ч составляет 340 гривен, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч — 1700 гривен.

Также в Верховной Раде появился законопроект, предусматривающий, что тест на наличие алкоголя в крови станет обязательным для всех участников дорожно-транспортного происшествия (ДТП).