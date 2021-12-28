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Дизайнер McLaren показал проект украинского суперкара Kraіna (ФОТО)
Дизайнер британского производителя спортивных авто McLaren Automotive Максим Шкиндер создал проект украинского электрического суперкара Kraіna 225 Shooting Brake Coupe. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Шкиндер работал над проектом совместно с профессионалами из разных областей промышленного дизайна и IT-технологий. В частности, дизайнером экстерьера был Антон Николаев, моделированием и визуализацией занимался Владимир Панченко.
Также визуализатором был Виталий Энес, а Сергей Воронов отвечал за web-разработку.
"Идеология Kraіna 225 заключалась в том, чтобы объединиться как группа единомышленников в попытке создать украинский электромобиль с конкурентоспособным дизайном, берущий вдохновение в местном промышленном наследии, таком как самолеты Антонова и Государственное космическое агентство Украины в Днепре. Это некоммерческий, чисто концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты", — прокомментировал проект Шкиндер.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вскоре после публикации фото Kraіna 225 дизайнер получил множество предложений, начиная от помощи в инженерной части и разработки электроники до создания кузовных панелей от украинских компаний.
Напомним, в феврале этого года украинские разработчики представили первый в мире плавающий бронированный электромобиль. Он выдерживает волну до 1,5 м. На песке способен развивать скорость до 140 км/ч и работать без остановок от 18 до 36 часов.