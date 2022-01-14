Электромобили Tesla ждет жесткая конкуренция: китайские автопроизводители обратились за помощью к Nvidia

Несколько китайских производителей электромобилей обратились к американскому производителю микропроцессоров Nvidia для оснащения его продукцией систем своей техники. Это необходимо для конкуренции с моделями Tesla на крупнейшем в мире автомобильном рынке, сообщает CNBC.

Китайские стартапы Xpeng и Nio используют чип Nvidia Drive Orin в своих последних автомобилях. Компания Baidu, которая в прошлом году запустила автомобильное подразделение под названием Jidu, также объявила о планах использовать тот же чип Nvidia в своей новой модели. Аналогичное заявление сделал также Polestar, бренд китайского автогиганта Geely.

Но эти производители не выпускают полностью автономные автомобили. Они сосредотачиваются на так называемой усовершенствованной системе помощи водителю или ADAS, которая позволяет автомобилю выполнять некоторые функции полуавтономно. Например, ADAS Tesla называется Autopilot, а система Xpeng — Xpilot.

"Большинство моделей электромобилей сегодня конкурируют в ценовых сегментах, где наличие ADAS имеет решающее значение с точки зрения ожиданий клиентов", — сказал управляющий директор и партнер Boston Consulting Group Аакаш Арора.

По его словам, системы ADAS, наряду с другими функциями, такими как быстрая зарядка и запас хода, являются "ключевыми отличиями" в сфере электромобилей высокого класса.

Конкуренция на китайском рынке усиливается, и в этом случае Nvidia может сыграть важную роль.

Tesla Илона Маска, у которой есть завод в Шанхае, продала рекордное количество электромобилей автомобилей китайского производства в декабре. При этом бренд не использует чипы Nvidia. Вместо этого он разрабатывает собственные варианты Full Self-Driving (FSD).

Но инвестиции в разработку чипов нереальны для всех компаний, производящих электромобили, особенно для стартапов, которые сосредоточены на наращивании производства и доставке машин клиентам. Вот почему они обращаются к Nvidia за микропроцессорами для поддержки функций ADAS, чтобы конкурировать с Tesla.

Прирост автомобильного сектора во многом способствовал и тому, что крупнейший поставщик компьютерных чипов, тайваньская компания TSMC, планирует потратить на расширение производственных мощностей в 2022 году рекордные $44 млрд. Причем TSMC уже получила $6,7 млрд аванса от заказчиков.

Спрос на чипы резко вырос за последние два года после того, как пандемия коронавируса привела к глобальной нехватке микропроцессоров. Но рост продаж в конце 2021 года дает надежду на выход из кризиса.