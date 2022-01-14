Компания Nuro презентовала беспилотного курьера с наружной подушкой безопасности для защиты пешеходов

Компания Nuro создала беспилотный автомобиль, предназначенный для доставки продуктов и товаров. Много внимания уделили безопасности: беспилотный курьер оборудован наружной подушкой безопасности, которая защищает пешеходов.

Как сообщило издание Medium, подушка безопасности для пешеходов в передней части бота оптимизирована для снижения силы удара и количества травм в случае столкновения.

Наружная подушка находится в передней части авто. Фото: Medium

Новый автомобиль примерно на 20% меньше по ширине, чем обычные легковые автомобили. По словам создателей, отсеки в авто спроектированы так, чтобы в них можно было хранить практически все.

Модульные вставки, которые помещаются внутри отсеков, позволяют нагревать и охлаждать в диапазоне температур от -5℃ до +46℃, поэтому "пицца остается теплой, а газировка остается прохладной", подчеркнули в Nuro.

Представленная модель сможет развивать максимальную рабочую скорость до 72 км/час. Автомобиль работает на 100%-й возобновляемой электроэнергии от ветряных электростанций в Техасе.

Компании все активнее пытаются начать массово производить беспилотный транспорт. В Apple работают над созданием своего электромобиля — полностью автономного транспортного средства без руля и педалей, которое не требует вмешательства человека.

Тем временем украинская "Новая почта" тестирует новый способ доставки — беспилотником.

Компания испытала БПЛА, который имеет вертикальный взлет и не нуждается в разгоне. Такие беспилотники могут доставлять заказ непосредственно к месту назначения.