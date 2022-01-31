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"Нафтогаз" закрывает все оставшиеся газовые заправки: названы причины

АГНКС "Укравтогаз" в Червонограде
АГНКС "Укравтогаз" в Червонограде закрывается с 1 февраля. Фото: Wikimapia

Дочернее предприятие "Укравтогаз" Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" с 1 февраля прекращает работу всех своих газонаполнительных компрессорных станций. Как говорится в сообщении компании, отпуск топлива на оставшихся АГНКС прекратится во вторник в 6:45.

Причинами такого решения называются уменьшение объемов продаж, рост стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятная конъюнктура рынка.

По данным на сайте компании, всего она располагает 90 заправками, из которых 9 в свое время оказались на неподконтрольной территории Донбасса и были закрыты.

Работа остальных была прекращена в несколько этапов, в частности, часть из них приостановила работу с 1 декабря 2021 года, а часть с 1 января. В списке же работающих последний день АГНКС значатся следующие адреса:

  1. Закарпатская область, Хуст, объездная дорога Мукачево — Ивано-Франковск;
  2. Кировоградская область, Александрия, Куколовское шоссе, 2-А;
  3. Львовская область, Пустомытовский район, село Холодноводка, улица Кольцевая, 14;
  4. Львовская область, Червоноград, улица Радеховская, 1;
  5. Одесса, Тираспольское шоссе, 24-А;
  6. Тернопольская область, Тернопольский район, село Великие Гаи, улица Гаевая, 58;
  7. Тернопольская область, Тернопольский район, село Остров, улица Промышленная, 6-А;
  8. Тернопольская область, Чертков, улица Объездная, 2;
  9. Харьковская область, Купянск, проспект Конституции, 103;
  10. Черкасская область, Звенигородка, проспект Шевченко, 144;
  11. Киев, улица Григоровича-Барского, 2-А.

Также на опубликованной компании карте в этой же категории обозначена заправка во Владимире Волынской области, расположенная при выезде на Луцк, однако в списке объектов она значится закрытой уже с 1 января.

Автор:
Тимофей Беспятов