Porsche ожидает рекордных продаж автомобилей, несмотря на нехватку чипов

Производитель автомобилей класса люкс Porsche наймет еще 400 сотрудников, поскольку ожидает очередного рекорда продаж в 2022 году, несмотря на глобальную нехватку электрочипов.

Об этом сообщает Reuters.

"Я уверен в успешности 2022 года, поскольку анализирую текущие заказы. Рост продаж может достичь такого же высокого уровня, как и в 2021 году", — заявил член совета директоров и директор по продажам Porsche Детлев фон Платен.

В 2021 году продажи Porsche выросли почти до 302 тысяч штук, что на 11% больше, чем в 2019 году. Если динамика сохранится, можно ожидать, что в 2022 году бренд продаст 335 тысяч автомобилей.

Для удовлетворения столь высокого спроса компания намерена нанять еще 400 рабочих. Сейчас штат автопроизводителя насчитывает почти 40 тысяч человек.

Покупатели автомобилей люксового бренда могут ждать свою машину от нескольких месяцев до года. Сроки доставки увеличиваются не только по причине высокого спроса, но и вследствие проблем с чипами, отмечает фон Платен.

Отметим, автопроизводители по всему миру столкнулись с нехваткой полупроводников, вызванной сбоями в цепочке поставок из-за Covid-19.

Так, в конце 2021 года из-за нехватки электронных комплектующих были вынуждены временно остановиться заводы-автопроизводители Skoda Auto Volkswagen, расположенные в Чехии.

В октябре того же года в Японии производство автомобилей остановили все 14 заводов Toyota.

Также компания Mercedes-Benz оказалась в числе главных пострадавших от глобального мирового дефицита микрочипов, спровоцированного пандемией коронавируса. Из-за этого очереди на некоторые модели Mercedes-Benz растянулись на два года и даже больше. Поэтому немецкий автопроизводитель перестал принимать заказы на модели G-Class.