Tesla представила детский квадроцикл Cyberquad за $1900

Избранные счастливчики смогут порадовать детей старше восьми лет электрическим квадроциклом Cyberquad от Tesla, который способен разгоняться до 16 км/ч и преодолевать без подзарядки расстояние до 24 км. Данное транспортное средство массой 55 кг компания оценила в $1900.

Об этом пишет electrek.co.

1 декабря Tesla весьма неожиданно и без лишнего шума представила Cyberquad for Kids — детский электроквадроцикл c «максималкой» 16 км/ч и запасом хода 24 км за $1900 (51 864 гривни) просто добавили на сайт.

Он уже доступен для предзаказа в американском онлайн-магазине Tesla с расчетным сроком доставки от двух до четырех недель.

Детская версия Cyberquad рекомендована для детей в возрасте 8 лет и старше. Она имеет стальной монолитный каркас, дисковые тормоза и регулируемую подвеску.

Габариты составляют 119,38×66,04×68,58 см при массе 55 кг. Максимально допустимая нагрузка составляет 68 кг. Полная зарядка батареи — около 5 часов.

Отметим, Cyberquad for Kids поставляется в разобранном виде — в инструкции по сборке Tesla показаны как минимум 18 различных деталей.

В комплект входит шестигранный шлиц, но в процессе сборки могут понадобиться еще какие-то специальные ключи. Так что это может оказаться весьма увлекательным занятием для совместного времяпрепровождения с ребенком.

Правда, Tesla не дает никаких гарантий, что успеет доставить «конструктор» к рождественским праздникам, и предупреждает об этом прямо в описании Cyberquad for Kids на сайте.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk — Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021

Напомним, компания Tesla сообщила о том, что ее штаб-квартира официально перенесена из Калифорнии в Техас. Главный офис компании теперь находится в пригороде Остина, в одном комплексе со строящимся там же крупным автозаводом.