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Авто
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Tesla выпустила микрофон для караоке в автомобиле

Tesla выпустила микрофон для караоке в автомобиле
TeslaMic создан для караоке-системы, которая появилась в автомобилях бренда с недавним обновлением в честь Китайского нового года

Компания Tesla Илона Маска в преддверии китайского Нового года выпустила новый продукт для любителей петь в машине: микрофон под названием TeslaMic.

Об этом сообщает Electrek.

TeslaMic продаётся в наборе из двух штук, его стоимость — 1199 юаней ($188 или примерно 5400 грн).

Пока устройство доступно только в Китае. Будет ли оно продаваться в других странах, неизвестно.

Фото 2 — Tesla выпустила микрофон для караоке в автомобиле

TeslaMic создан для караоке-системы, которая появилась в автомобилях бренда с недавним обновлением в честь китайского Нового года.

На экране бортового компьютера Tesla теперь доступен интерфейс и каталог караоке Leishi KTV.

Микрофон автоматически соединяется с приложением и оснащён несколькими звуковыми режимами. Его также можно использовать и вне автомобиля. Устройство оснащено аккумулятором и подзаряжается от USB-интерфейса в салоне. 

Как сообщается, все микрофоны Tesla были распроданы в первый же день продаж, так как караоке — одно из любимых развлечений в странах Азии. Новую поставку обещают уже в феврале. 

Напомним, из-за мирового дефицита полупроводниковой продукции компания Tesla не планирует выпускать новые модели электромобилей в 2022 году.

Автор:
Светлана Манько