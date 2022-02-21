Банк Кредит Днепр — в десятке самых быстрорастущих банков по активам

В 2021 году Банк Кредит Днепр увеличил чистые активы на 7,6 млрд грн, что позволило ему войти в десятку наиболее быстрорастущих банков Украины по активам.

Об этом Банк Кредит Днепр сообщил на своем официальном сайте со ссылкой на рейтинг, составленный порталом "Минфин" по итогам анализа отчетности банков за 2021 год.

"В течение прошлого года банк увеличил активы на 59% — с 12,8 млрд грн (данные с учетом годовых корректировок) до 20,4 млрд грн. Такой рост активов был обусловлен как ростом ресурсной базы, так и увеличением капитала за счет чистой прибыли в размере 561 млн грн, которая была получена за счет процентного и комиссионного доходов в размере 804 млн грн и 173 млн грн соответственно", — сообщил Банк Кредит Днепр детали на своем сайте.

По данным пресс-службы банка, на начало 2022 года его общий кредитный портфель составил 5,7 млрд грн — это на 79,3% больше, чем на начало 2021 года. А кредитный портфель юридических лиц увеличился в ушедшем году на 105,4%, достигнув отметки 5 млрд грн.

Также в Банке Кредит Днепр раскрыли в динамике другие свои ключевые показатели.

Средства клиентов в начале 2022 года составили 14,5 млрд грн — это на 53,7% больше, чем на начало 2021 года, когда этот показатель составлял 9,4 млрд грн. При этом средства юридических лиц увеличились за ушедший 2021 год на 83,4% — с 6 млрд грн до 11,1 млрд грн.

Портфель инвестиций банка в высоколиквидные ценные бумаги (ОВГЗ и депозитные сертификаты Национального банка Украины) увеличился на 94,6% и достиг к началу 2022 года 10,2 млрд грн, что позволило создать устойчивую позицию по всем показателям ликвидности банка.

Банк входит в двадцатку крупнейших финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка относится к группе банков с частным капиталом.

Банк Кредит Днепр входит в перечень самых комфортных для обслуживания банков Украины по версии Forbes Ukraine, а рейтинговое агентство IBI-Rating присвоило финансовому учреждению одну из самых высоких оценок надежности и кредитоспособности среди украинских банков uaAA+ со стабильным прогнозом по национальной шкале. Банк Кредит Днепр входит в число самых прибыльных банков Украины.