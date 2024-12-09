Іноземні банки заробили понад $2 млрд у Росії: найбільший прибуток отримав Raiffeisenbank

Лише за дев’ять місяців 2024 року іноземні банки, які залишаються в Росії, отримали чистий прибуток у розмірі 210,9 млрд рублів (еквівалентно $2,34 млрд за середнім курсом 90 рублів за долар), що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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Про це йдеться у моніторингу KSE Institute у межах проєкту щодо впливу виходу іноземного бізнесу на економіку РФ.

За даними аналітиків, попри скорочення частки іноземних фінустанов в активах банківської системи РФ до 2,41%, вони забезпечили 8,01% від загального прибутку банківської системи.

Повідомляється, що серед цих банків найбільший прибуток отримав Raiffeisenbank — 107,3 млрд рублів (близько $1,19 млрд), що становить 4,08% від загального прибутку банківської системи РФ за дев’ять місяців 2024 року.

Крім того, значні доходи також показали ICBC Bank (25,5 млрд рублів або $283 млн), OTP Bank (22,5 млрд рублів або $250 млн), Bank of China (9,9 млрд рублів або $110 млн) і Credit Europe Bank (12 млрд рублів або $133 млн).

Як наголошують в KSE Institute, за останні дев’ять місяців щонайменше три великі іноземні банки призупинили діяльність або в процесі виходу з російського ринку: UniCredit, Citigroup та JPMorgan Chase.

"Це спричинило скорочення активів іноземних банків зі статусом «залишаються», проте їхній чистий прибуток продовжує зростати, а іноземні банки все ще прибутковіші за місцеві фінансові установи", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що загалом у Росії продовжують працювати 54,9% міжнародних брендів (2223 компанії), 1367 скорочують операції, а 452 завершили вихід.

У листопаді 2024 року 12 компаній ліквідували чи продали свій бізнес, а їхній сукупний дохід у 2021 році становив приблизно $1 млрд. Серед них: Foss A/S, Kemppi, Mitutoyo, Nurminen Logistics, Spectrum Brands, Constantia Flexibles, Digital Agency, EVN AG, GXO Logistics, Jaguar (як частина Jaguar Land Rover), PPF Life insurance, LLC та Carlsberg. Остання, попри націоналізацію, все ж продала свої активи місцевій компанії VG Invest за $320 млн, що становить приблизно третину від їхньої оціненої вартості.

Нагадаємо, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) не готовий піти з Росії без будь-якої компенсації. Конкретного плану виходу з російського ринку у банку поки що немає.

Додамо, що за минулий рік західні банки, які залишились працювати в Росії,сплатили країні понад €800 млн податків.Це вчетверо більше, ніж у довоєнний 2021 рік. 7 європейських банків з активами в РФ, а саме Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP заявили про загальний прибуток у 2023 році, який становить понад €3 млрд.