Иностранные банки заработали более $2 млрд в России: самую большую прибыль получил Raiffeisenbank

Только за девять месяцев 2024 года остающиеся в России иностранные банки получили чистую прибыль в размере 210,9 млрд рублей (эквивалентно $2,34 млрд по среднему курсу 90 рублей за доллар), что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Об этом речь в мониторинге KSE Institute в рамках проекта по влиянию выхода иностранного бизнеса на экономику РФ.

По данным аналитиков, несмотря на сокращение доли иностранных финучреждений в активах банковской системы РФ до 2,41%, они обеспечили 8,01% от общей прибыли банковской системы.

Сообщается, что среди этих банков наибольшую прибыль получил Raiffeisenbank – 107,3 млрд рублей (около $1,19 млрд), что составляет 4,08% от общей прибыли банковской системы РФ за девять месяцев 2024 года.

Кроме того, значительные доходы также показали ICBC Bank (25,5 млрд. рублей или $283 млн.), OTP Bank (22,5 млрд. рублей или $250 млн.), Bank of China (9,9 млрд. рублей или $110 млн.) и Credit Europe Bank (12 млрд рублей или $133 млн).

Как отмечают в KSE Institute, за последние девять месяцев по меньшей мере три крупных иностранных банка приостановили деятельность или в процессе выхода с российского рынка: UniCredit, Citigroup и JPMorgan Chase.

"Это повлекло за собой сокращение активов иностранных банков со статусом «остаются», однако их чистая прибыль продолжает расти, а иностранные банки все еще прибыльнее местных финансовых учреждений", — подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что всего в России продолжают работать 54,9% международных брендов ( 2223 компании), 1367 сокращают сделки, а 452 завершили выход.

В ноябре 2024 года 12 компаний ликвидировали или продали свой бизнес, а их совокупный доход в 2021 году составил примерно $1 млрд. Среди них: Foss A/S, Kemppi, Mitutoyo, Nurminen Logistics, Spectrum Brands, Constantia Flexibles, Digital Agency, EVN AG, GXO Logistics, Jaguar (как часть Jaguar Land Rover), PPF Life insurance, LLC и Carlsberg. Последняя, несмотря на национализацию, все же продала свои активы местной компании VG Invest за $320 млн, что составляет примерно треть их оцененной стоимости.

Напомним, австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) не готов уйти из России без какой-либо компенсации Конкретного плана выхода из российского рынка у банка пока нет.

Добавим, что за прошлый год оставшиеся работать в России западные банки уплатили стране свыше €800 млн налогов. Это в четыре раза больше, чем в довоенный 2021 год. 7 европейских банков с активами в РФ, а именно Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, заявили об общей прибыли в 2023 году, которая составляет более €3 млрд.