В Украине ввели новые правила по контролю за работой банковских групп

Национальный банк Украины (НБУ) изменил отдельные требования по регулированию деятельности банковских групп.

Как сообщает пресс-служба регулятора, новые правила предусматривают право ответственного лица банковской группы при составлении консолидированной отчетности, расчета экономических не учитывать отчетность участников банковской группы (кроме банков), которые оказывают несущественное влияние на деятельность банков-участников.

Также введено требование расчета операционного риска кредитно-инвестиционной подгруппы банковской группы для его учета при расчете достаточности капитала кредитно-инвестиционной подгруппы и банковской группы.

По информации НБУ, такой расчет будет производиться согласно требованиям Положения о порядке определения банками Украины минимального размера операционного риска с применением тестового режима и поэтапного его учета при определении достаточности капитала:

– 50% – с 29 декабря 2023 года,

– 100% – с 31 декабря 2024 года.

Кроме этого, отменены установленные для банковской группы нормативы максимального размера кредитного риска на одного связанного лица и максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами, не являющимися финансовыми учреждениями.

Уточнен также расчет норматива максимального кредитного риска по операциям со связанными лицами, который будет осуществляться в отношении регулятивного капитала.

Для унификации подходов к проведению консолидированного надзора за банковскими группами и небанковскими финансовыми группами изменен порядок расчета достаточности регулятивного капитала страховой подгруппы банковской группы.

Напомним, в сентябре 2021 года Нацбанк зарегистрировал новую банковскую группу "Конкорд" и согласовал ответственное лицо этой финансовой структуры.

Ранее НБУ распределил банковские учреждения на госбанки, иностранные и частные банки.