  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

В Украине зарегистрировали новую банковскую группу

"Конкорд" стала уже 25-й действующей на сегодня банковской группой в Украине

В Украине зарегистрировали новую банковскую группу В Украине зарегистрировали новую банковскую группу

Национальный банк Украины признал банковскую группу "Конкорд".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Национальный банк Украины признал банковскую группу "Конкорд" и согласовал ответственное лицо этой банковской группы АО "АКБ "Конкорд", — говорится в сообщении.

При этом в состав банковской группы входят банк "Конкорд", ООО "Корд Пэй" и "Электроник Пеймент Солюшнс ЛТД" (Великобритания).

Указано, что контроллерами банковской группы являются Юлия Соседка и Елена Соседка.

Как отмечается, "Конкорд" стала уже 25-й действующей на сегодня банковской группой в Украине.

Читайте также:
В СНБО решили заняться банкротством украинских банков

Ранее стало известно, что НБУ не будет применять до 31 декабря 2021 года к банкам и банковским группам мер воздействия за нарушение нормативов, если оно возникло из-за негативных последствий карантина.

Как сообщалось, в августе прибыль банков Украины составила 5,8 млрд грн.

Также известно, что в январе-июне 2021 года объем поступлений наличных в кассы украинских банков увеличился в 1,9 раза — до 1,2 трлн грн.

Напомним, НБУ распределил банковские учреждения на госбанки, иностранные и частные банки.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Нацбанк выплатит зарплату сотрудникам Минцифры е-гривнями
Нацбанк выплатит зарплату сотрудникам Минцифры е-гривнями
В августе 2022 года в Украине заработает новая система электронных платежей — НБУ
В августе 2022 года в Украине заработает новая система электронных платежей — НБУ
НБУ выдал 2 компаниям лицензии на денежные переводы и зарегистрировал еще трех коллекторов
НБУ выдал 2 компаниям лицензии на денежные переводы и зарегистрировал еще трех коллекторов
Загрузка...
Новое видео
Как запитчить инвестора? Василий Хмельницкий на U Tomorrow Summit. Аллея стартапов и инвестиции

Новости дня

  1. На первого помощника Зеленского совершили покушение: "Стреляли в Шефира, ранен водитель"

  2. Apple работает над диагностикой депрессии через айфоны

  3. Нацполіція хоче допитати Суркіса у справі "фантомної" спортбази в Гореничах

  4. Из-за monobank Сергей Тигипко вливает в Универсал Банк миллиард гривен

  5. "Новая почта" предупредила о мошеннических рассылках якобы от имени компании

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...