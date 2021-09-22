В Украине зарегистрировали новую банковскую группу

Национальный банк Украины признал банковскую группу "Конкорд".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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"Национальный банк Украины признал банковскую группу "Конкорд" и согласовал ответственное лицо этой банковской группы АО "АКБ "Конкорд", — говорится в сообщении.

При этом в состав банковской группы входят банк "Конкорд", ООО "Корд Пэй" и "Электроник Пеймент Солюшнс ЛТД" (Великобритания).

Указано, что контроллерами банковской группы являются Юлия Соседка и Елена Соседка.

Как отмечается, "Конкорд" стала уже 25-й действующей на сегодня банковской группой в Украине.

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Ранее стало известно, что НБУ не будет применять до 31 декабря 2021 года к банкам и банковским группам мер воздействия за нарушение нормативов, если оно возникло из-за негативных последствий карантина.

Как сообщалось, в августе прибыль банков Украины составила 5,8 млрд грн.

Также известно, что в январе-июне 2021 года объем поступлений наличных в кассы украинских банков увеличился в 1,9 раза — до 1,2 трлн грн.

Напомним, НБУ распределил банковские учреждения на госбанки, иностранные и частные банки.