В Украине зарегистрировали новую банковскую группу

Национальный банк Украины признал банковскую группу "Конкорд".
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Национальный банк Украины признал банковскую группу "Конкорд" и согласовал ответственное лицо этой банковской группы АО "АКБ "Конкорд", — говорится в сообщении.
При этом в состав банковской группы входят банк "Конкорд", ООО "Корд Пэй" и "Электроник Пеймент Солюшнс ЛТД" (Великобритания).
Указано, что контроллерами банковской группы являются Юлия Соседка и Елена Соседка.
Как отмечается, "Конкорд" стала уже 25-й действующей на сегодня банковской группой в Украине.
Ранее стало известно, что НБУ не будет применять до 31 декабря 2021 года к банкам и банковским группам мер воздействия за нарушение нормативов, если оно возникло из-за негативных последствий карантина.
Как сообщалось, в августе прибыль банков Украины составила 5,8 млрд грн.
Также известно, что в январе-июне 2021 года объем поступлений наличных в кассы украинских банков увеличился в 1,9 раза — до 1,2 трлн грн.
Напомним, НБУ распределил банковские учреждения на госбанки, иностранные и частные банки.