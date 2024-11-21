Підсумки студентського хакатону Hack4Innovation, який підтримав UGB (Укргазбанк)

Пошук рішень для викликів у сфері FinTech, атмосфера інновацій та командне змагання між талановитими студентами — у жовтні відбувся студентський хакатон Hack4Innovation. Подію організувала громадська організація eADVISE за підтримки UGB, оновленого Укргазбанку, який став генеральним спонсором ініціативи. Також захід підтримали продуктова ІТ-компанія CS та благодійний фонд CS4UA.

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Понад 90 студентів з технічних факультетів провідних ВНЗ із різних областей України сформували 20 команд-учасників. 12 було відібрано для офлайн-частини події у Києві, а інші 8 отримали доступ до онлайн-заходів. Організатори забезпечили усі комфортні умови для проживання та роботи, участь у хакатоні була безкоштовною.

На хакатоні учасники мали знайти рішення для важливих викликів, з якими стикається наша країна під час війни. Тож команди розробляли проєкти за темами: маркетплейс для волонтерів (підтримка ЗСУ), розробка AI-рішень для клієнтської підтримки та створення інструментів для продажу банківських продуктів.

Протягом перших двох тижнів команди працювали онлайн: прослухали вебінари та почали розробку проєктів за обраною темою. Фінальний етап відбувся офлайн у Києві. Команди мали два дні на завершення рішень та пітчинг для журі. Учасників підтримували та консультували IT-спеціалісти департаменту розробки UGB та компанії CS, які стали технічними менторами для команд.

Після презентації усіх проєктів та конструктивних дискусій, журі визначило три переможця. Лідером Hack4Innovation стала команда Вінницького НТУ "ByteCraft" з проєктом у категорії "маркетплейс для волонтерів (допомога ЗСУ)". Друге місце посіли студенти Чернівецького НУ "Символи Змін" з проєктом "маркетплейс для волонтерів (допомога ЗСУ)". Бронзу отримала команда "DocuFlow" НТУУ "КПІ" та Ліцею 153 м. Києва з новим рішенням для продажу банківських продуктів.

Переможці отримали цінні призи. Крім того, понад 20 учасників отримали пропозиції стажування з можливістю подальшого працевлаштування в UGB та CS.

"Ми вдячні організаторам та партнерам за можливість доєднатись та підтримати ініціативу Hack4Innovation. Хакатон став простором для реалізації нових ідей, пошуку відповідей та рішення реальних задач. Ми в UGB підтримуємо талановиту молодь та віримо, що цей досвід створення проєктів, командної роботи та співпраці з менторами буде успішним стартом для учасників, найкращі з яких зможуть приєднатись до команди банку", — зазначив Андрій Самохвалов, заступник голови правління Укргазбанку та голова журі Hack4Innovation.

"Hack4Innovation був задуманий як платформа, де молоді таланти можуть втілювати свої ідеї та навички у реальні проєкти. Це не лише про технології, а про спільні зусилля заради створення важливих рішень. Разом із банками, громадськими організаціями та технологічними компаніями ми об'єднуємо ресурси, щоб дати молоді можливість працювати над актуальними викликами за менторської підтримки провідних експертів. Учасники хакатону — це майбутнє України, і їхня взаємодія з бізнесом допомагає розвивати економіку та зміцнювати країну", — зазначила Лілія Лішнянська, голова ГО "eADVISE" та організаторка Hack4Innovation. Вона додала, що у час війни такі заходи особливо важливі для підтримки молодих спеціалістів і для подальшого відновлення України.

Хакатон Hack4Innovation став чудовим прикладом того, як молоді таланти можуть сприяти розвитку інновацій в Україні. Крім того, це важлива підтримка для молодих фахівців, які здатні запропонувати нові рішення для IT-індустрії та всієї країни. Вітаємо переможців!

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