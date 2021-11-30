“Причины “банкопада” в Украине закладывались 15 лет назад”, — Андрей Волков, "Инвестохиллс"

По словам основателя группы компаний “Инвестохиллс” Андрея Волкова, среди причин массового “банкопада” в Украине были рискованные кредиты, гонка за ростом банковских активов и неверная государственная политика.

Причины массового “банкопада”, который произошел в Украине в 2014-2016 годах и привел к созданию рынка проблемных кредитов в 2018-2021 годах, закладывались в течение последних 15 лет.

Об этом в эксклюзивном интервью Delo.ua рассказал Андрей Волков, основатель группы компаний “Инвестохиллс”, крупнейшего оператора по работе с корпоративными долгами в Украине.

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“В том виде, в котором сейчас существует (рынок проблемных кредитов. — Delo.ua), ему года три-четыре. А вообще, естественно, предпосылки для того, чтобы появились проблемные кредиты и случился тот "банкопад", который случился, закладывались очень давно — в течение последних 15 лет, — объясняет Волков. — Если вы вспомните экономическую ситуацию до 2008 года, все было прекрасно: банки выдавали кредиты, все расплачивались. Но при этом уже в то время на самом деле банки выдавали очень рискованные кредиты: большие суммы, иногда без залогов. К 2008 году это вообще приобрело характер гонки за ростом активов у банковского сектора. И в 2008-2009 годах первый большой кризис, который случился в Украине, уже показал, что у украинских банков очень серьезные проблемы с риск-менеджментом, качеством портфеля и, в принципе, с тем, как банки управляют проблемной задолженностью”.

Однако, по словам Волкова, первый кризис не стал толчком для создания рынка проблемных кредитов (NPL, Non-performing loan, “неработающие ссуды”. — Delo.ua), поскольку государство в лице Нацбанка и правительства решили “спасать” банки, которые выдавали рискованные кредиты.

“НБУ и украинское правительство в тот момент решили спасать (банки. — Delo.ua). Спасать всех, кого только можно. Заливать эти проблемы деньгами, не давать возможности банкам обанкротиться, облегчать им жизнь, то есть продлевать жизнь этих проблемных кредитов на балансах, — подчеркивает Андрей Волков. — На мой взгляд, это был неправильный путь, и он привел к тому, что те проблемы, которые были созданы в этот период, они и дальше остались жить у банков. Жили-жили до 2014 года, когда случился следующий кризис и проблем стало больше. Но уже тогда, и исходя из той ситуации, которая была в экономике, и исходя из политической ситуации, и, самое главное, исходя из того, что сменилось руководство и страны, и Национального банка, никто не стал закрывать глаза на очевидные проблемы. Стали делать банковскую реформу. В первую очередь Нацбанк провел огромную работу. Это привело, в том числе, к закрытию ряда банков и в целом к проблемным ситуациям. Но это же создало и ситуацию очистки банковской системы от проблемных кредитов, от NPL”.

Далее, по словам Андрея Волкова, рынок проблемных кредитов эволюционировал несколько лет, пока, наконец, государство и Нацбанк не пришли к мировой практике: если банк не справляется с NPL за несколько лет, такую ссуду необходимо продавать. “Проблемные кредиты, если банк сам с ними не справился за год-полтора-два, надо продавать, очищать банковские балансы. И то, что мы видим сейчас, в 2018-2021 годах, этот рынок, его основы, его причины были заложены в 2006-2011 годах”, — говорит основатель “Инвестохиллс”.

При этом, объясняет Андрей Волков, сейчас доля проблемных кредитов в банковской системе снижается. “Самый первый момент (почему снижается доля NPL. — Delo.ua) — это то, что мы признали объем проблемы, показали всем наглядно, и Нацбанку, и самим банкам, сколько у них в балансе проблем, на которых нужно сконцентрироваться. И после этого началась планомерная работа и со стороны Национального банка, и со стороны отдельных банков, — перечисляет Волков. — Второй фактор: все-таки с 2017 года началось хоть какое-то кредитование, и розничное, и корпоративное. Но с учетом тех политик риск-менеджмента, которые внедрены в банках после кризисов, и требований Национального банка сейчас кредитование гораздо менее рискованное и производит намного меньше проблемных кредитов. Поэтому в целом портфель банков начал потихонечку расти, и, соответственно, доля той "проблемки", которая была, сокращается. Если все будет продолжаться так, как идет сейчас, если тенденции не поменяются, то, соответственно, доля проблемных долгов будет уменьшаться”.

Однако в целом рынок NPL никуда не исчезнет: если коммерческие банки уже решили свои вопросы с проблемными кредитами, то государственные пока отстают.

“Основной объем проблемной задолженности находится в государственных банках. И вот в этих 30 с чем-то процентах (доля неработающих кредитов в банковской системе в первом полугодии 2021 года, по данным НБУ, составила 37,2%. — Delo.ua), я просто уверен, большая часть — проблемные долги в госбанках, — подчеркнул Андрей Волков. — Это следующая точка для нашего финансового рынка, где должна произойти перемена в отношении к NPL и изменение в системе работы. Она должна начаться с продажи этих проблемных активов, поскольку без этого правительство, государство продолжит бесконечно капитализировать эти банки, и ничего там другого не будет”.