3 млрд грн налогов заплатят модернизированные заводы "УкрСпецСпирта" в 2022 году

Приватизированные концерном "УкрСпецСпирт" Артемовский и Караванский спиртовые заводы уже в 2022 году пополнят бюджет страны более чем на 3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба харьковской промышленной инвестиционной группы AES Group, в которую входит "УкрСпецСпирт".

Как отметили в пресс-службе, прогноз налоговых отчислений сделан по результатам проведенной реконструкции и модернизации заводов. Для восстановления и запуска полноценной работы этих предприятий ООО "УкрСпецСпирт" инвестирует более $10 млн.

На данный момент на Артемовском спиртовом заводе закончены пуско-наладочные работы. На Караванском спиртзаводе ведутся работы по мониторингу материального баланса, просчетам технологических и оптимизации производственных процессов.

Все это позволит предприятиям улучшить качество готовой продукции, снизить себестоимость и общие затраты на ее изготовление. Для достижения этих целей "УкрСпецСпирт" использует высокотехнологичное производственное оборудование и принципиально изменил концепцию работы предприятий.

"Я считаю, что успешно реализованные проекты — это лучшая визитка региона. Модернизация позволяет увеличить объемы, повысить качество продукции и наладить полный цикл производства. В результате масштабный перезапуск спиртовой отрасли не только создает новые рабочие места и обеспечивает стабильную выплату налогов в казну страны, он обеспечивает рост экономики, за счет развития украинских предприятий и снижения импорта", — комментирует президент промышленной инвестиционной группы AES Group Константин Валеулин.

Компания также занимается развитием экспортных направлений. По предварительным подсчетам, налоговые отчисления Артемовского и Караванского спиртзаводов составят больше 100 млн грн в месяц, а в общем более 3 млрд грн в 2022 году.