Аэропорт "Борисполь" определил и.о. гендиректора вместо Рябикина

Исполнять обязанности генерального директора международного аэропорта "Борисполь" до назначения его нового руководителя будет заместитель гендиректора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала Олег Струк. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

18 ноября гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин покинул свой пост, который занимал с 23 марта 2017 года. Его назначили главой Государственной таможенной службы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я оставляю ГП МА "Борисполь", но счастлив, что к сотрудникам могу обратиться, начиная со слова "Друзья". Уверен, что кризис пройдет, и слаженная командная работа коллег будет держать курс развития аэропорта. Работать на предприятии с большими и славными традициями было большой ответственностью и большой честью для меня. Аэропорт стал бесценным опытом и я всегда, независимо от своей должности, поддержу предприятие и коллектив", — пообещал он.

Предприятие благодарит Рябикина за продуктивную работу, отмечая, что благодаря его усилиям был реализован ряд инфраструктурных проектов, в частности построен многоуровневый паркинг, трансферная зона и бас-гейты. Кроме того, Кабинет министров одобрил концепцию развития аэропорта до 2045 года, а в 2019 году "Борисполю" удалось достичь рекордных финансовых результатов и рекордного пассажиропотока в 15,26 млн пассажиров.

Напомним, 22 октября Кабмин уволил и.о. главы Гостаможслужбы Андрея Павловского, временно назначив вместо него первого замглавы ведомства Евгения Ентиса. Спустя менее месяца после победы на соответствующем конкурсе его заменил Рябикин.

Отметим также, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила таможенников, создававших в "Борисполе" проблемы пассажирам ради взяток.