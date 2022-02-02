AES Group вместе с "Дія.Бізнес" запускает Академию бизнес-обучения в Харькове

Инвестиционная промышленная группа AES Group совместно с центром поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" запускает Академию бизнес-обучения, которая станет образовательным хабом для бизнесменов в Харьковском регионе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы AES Group.

Этот проект является частью национальной инициативы Министерства цифровой трансформации по поддержке малого и среднего бизнеса. Идея программы заключается в увеличении количества успешных предпринимателей в Украине.

В течение года в Академии состоится 12 образовательных лекций для предпринимателей по ведущим направлениям. За графиком и анонсами предстоящих мероприятий можно следить на официальной странице Facebook компании.

Президент AES Group Константин Валеулин уверен, что украинский бизнес — это драйвер экономики, нуждающийся в поддержке не только государства, но и коллег.

"AES Group обеспечивает устойчивое развитие региона, заботится о будущем и развивает Украину. Мы очень благодарны коллективу "Дія.Бізнес" за возможность стать партнерами и поддержку нашей идеи усиливать украинский бизнес. Уверен в эффективности нашего сотрудничества", - прокомментировал Константин Валеулин.

В центре "Дія.Бізнес" также можно получить консультации, арендовать пространство для проведения собственных мероприятий, представить свои продукты другим предпринимателям и получить обратную связь, а также испытать их на специальной pop-up-локации для тестирования продукции.

Напомним, проект по информационной поддержке предпринимателей "Дія.Бізнес" был запущен Министерством цифровой трансформации зимой 2020 года.