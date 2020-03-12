Аграрии просят Шмыгаля не допустить остановки экспорта зерновых и масличных

"Украинская Зерновая Ассоциация" (УЗА) обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой учесть позицию зернового и масличного сообщества Украины и не допустить остановки экспорта зерновых и масличных культур из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации.

"Украинская зерновая ассоциация выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавним заявлением премьер-министра Украины Дениса Шмигаля о закрытии большинства пограничных пунктов пропуска на границе Украины (из 219 пунктов будут работать только 49), в частности закрытия зерновых пунктов пропуска, в том числе и и морских портов", — указали в Ассоциации.

Согласно сообщению, закрытие пунктов пропуска для перемещения людей не должно препятствовать экспорту товаров из Украины, в частности зерновых и масличных через порты Украины.

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"Нет оснований для такого ограничения, поскольку пока не зафиксировано путей передачи коронавируса через зерновые и масличные культуры", — подчеркнули в УЗА.

Ассоциация обратила внимание правительства на то, что закрытие портов для экспорта украинских зерновых является административным ограничением, негативно повлияет на объемы экспорта (Украина должна еще экспортировать около 20 млн т зерновых или 30% от прогнозируемого объема экспорта).

"Остановка экспорта зерновых уменьшит объемы валютной выручки, ухудшит стабильность финансовой системы и значительно уменьшит доходы бюджета страны. Как известно, каждый третий доллар валютной выручки страны поступает от аграрного экспорта", — отмечается в обращении.

В частности, в УЗА считают, что закрытие зерновых пунктов пропуска и портов, приведет к панике на рынке, падению цен на внутреннем рынке зерна и потери доверия к украинским контрагентам на международном рынке, в том числе и на рынках импортеров украинского зерна.

"УЗА предлагает учесть опыт других стран, в частности КНР и Италии, которые не закрывали пункты пропуска для грузовых операций. А как мера пресечения — ввести в таких пунктах пропуска грузов температурный скрининг экипажа судов и ответственных работников терминалов или портов, запретить восхождение на берег экипажам иностранных судов и обязательное привлечение средств дезинфекции и личной защиты", — предложили в Ассоциации.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из-за коронавируса на украинской границе оставили работать только 49 пунктов пропуска из 219.