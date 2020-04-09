Бизнес 60 минут назад

Александр Торгун назначен директором по регуляторным вопросам "Дарницы"

Он будет заниматься анализом нормативных требований на внутреннем и внешнем рынках

Александр Торгун назначен директором по регуляторным вопросам "Дарницы" Александр Торгун назначен директором по регуляторным вопросам "Дарницы"
Александр Торгун. Фото: пресс-служба "Дарницы"

Директором по регуляторным вопросам фармацевтической компании "Дарница" назначен Александр Торгун. Как передает пресс-служба компании, на этой должности он начал работать с 1 апреля.

В сообщении говорится, что Торгун будет заниматься анализом нормативных требований на внутреннем и внешнем рынках.

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"Мы живем и работаем во время быстрых изменений. "Дарница" — не исключение: компания стремительно развивается, расширяет линейку препаратов, выходит на новые рынки. На новой должности передо мной стоят амбициозные задачи. Надеюсь, что мой опыт и знания помогут их реализовать", — отметил он.

Александр Торгун имеет более чем 20-летний опыт взаимодействия с системой здравоохранения. Работал врачом-нейрохирургом, разрабатывал системы обучения, работал на административных должностях экспертом и руководителем управления в регуляторно-экспертном государственном предприятии Министерства здравоохранения, а также медицинским директором фармацевтического предприятия.

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В 2014-2015 годах был уполномоченным экспертом Всемирной организации здравоохранения в вопросах переквалификации лекарственных средств и территории Украины. 

В 2015 — 2017 годах был экспертом рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства Министерства здравоохранения. Является соучредителем и директором компании, создающей цифровые решения в сфере безопасности лекарственных средств.

Кроме профессионального медицинского образования, Александр Торгун закончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины и получил МВА в Киево-Могилянской бизнес школе.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств.

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