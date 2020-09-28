Потребрынки 1 час назад

"Алло" начинает торговать продуктами питания и алкоголем

Компания расширяет товарные категории в своем интернет-магазине

Фото: Retailers Фото: Retailers
Фото: Retailers

Компания Алло начала продажи продуктов питания и алкоголя на собственном маркетплейсе allo.ua. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе группы компаний Алло.

Об этом сообщил портал RAU.

Кратко и по делу в Telegram

"Мы действительно запускаем продажу еды и алкоголя на allo.ua: на сайте уже есть раздел "Продукты питания и алкоголь". В период карантина эта категория значительно выросла: как в спросе наших клиентов, так и с точки зрения ассортимента. К тому же, в период жестких карантинных мер мы уделили этой категории особое внимание и предоставили нашим покупателям возможность приобретать на allo.ua продуктовые наборы для себя и близких", — сообщили изданию в пресс-службе "Алло".

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На данный момент продажа данных товарных категорий происходит в тестовом режиме в разделе "Дом и сад", так как сейчас производится его наполнение. Вскоре должна появиться отдельная вкладка на главной странице маркетплейса.

Компания делает акцент на продуктах с долгим сроком хранения, таких как кофе и чай, закуски и снеки, бакалейная группа, кондитерские изделия. В то же время Алло планирует расширять ассортимент продуктов питания и доставлять их клиентам в кратчайшие сроки.

"Мы уже собрали солидное количество категорий в этом портале: "Продукты питания", "Алкоголь", "Спортивное питание", "Детское питание" и другие. Говоря про ассортимент и реализацию, можем сказать, что товарные позиции, в основном, размещены от наших партнеров в формате marketplace. Все партнеры обязательно имеют лицензию на розничную торговлю, вся алкогольная продукция сертифицирована и представлена от известных мировых и украинских брендов, мы за этим строго следим", — добавили в пресс-службе Алло.

Напомним, что совладелец сети магазинов "Цитрус" заявил о рейдерском захвате компании.

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