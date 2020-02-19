Американская компания готова купить "Мотор Сич" — СМИ

Американская компания Oriole Capital Group может купить контрольный пакет украинского предприятия "Мотор Сич". Об этом сообщает американское издание BuzzFeed.

Неназванный украинский чиновник сказал изданию, что окончательное решение Антимонопольного комитета Украины об остановке продажи "Мотор Сич" китайской компании Skyrizon Aviation появится в марте 2020 года.

Отмечается, что Oriole Capital Group имеет 10-летний опыт работы в авиационной отрасли и проявляет интерес по меньшей мере к трем украинским авиационным компаниям.

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Управляющий партнер Oriole Capital Group Хусейн Мусави подтвердил, что ему помогают чиновники Госдепартамента и американского посольства в Киеве в вопросе покупки контрольного пакета "Мотор Сич". Компания из Далласа под названием Trive Capital профинансирует эту сделку.

BuzzFeed отмечает, что решения Украины заморозить соглашение о продаже "Мотор Сич" китайской Skyrizon Aviation дало администрации президента Дональда Трампа время найти потенциальных инвесторов в своем частном секторе.

По состоянию на начало января 2020 года Антимонопольный комитет продолжал рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО "Мотор Сич".

Ранее президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

А глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявлял, что "Укроборонпром" может оказаться под антироссийскими санкциями США в случае участия в сделке по покупке ПАО "Мотор Сич" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

Также сообщалось, что частный подрядчик по вопросам безопасности, миллиардер и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс ведет переговоры о покупке американцами завода "Мотор Сич", чтобы помешать китайцам заключить аналогичное соглашение.

Напомним, в августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций украинского завода "Мотор Сич".