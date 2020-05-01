Американская компания презентовала третью модель "электрического Гелендвагена" (ФОТО)

Американский стартап Bollinger Motors анонсировал расширение линейки. В прошлом месяце компания Роберта Боллинджера раскрыла подробности о фирменной архитектуре E-Chassis, лежащей в основе моделей B1 и B2, а теперь показала, как еще собирается использовать этот электрогрузовик.

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Как сообщает "Мотор", Bollinger B2 Chassis Cab или просто B2CC оснащен полноприводным шасси, которое может оснащаться одинарной либо двойной кабиной, имеет варьируемую колесную базу и широкие возможности для трансформации.

Производитель намерен продавать шасси самым разным структурам: в компании уверены, что его смогут приспособить для своих целей аварийные службы, коммунальщики, строители, сантехники и электрики, аэропорты, охранные агентства и даже военные.

Bollinger B2CC имеет гидропневмоподвеску всех колес, портальные мосты, настраиваемую систему электропитания, батарею на 120 киловатт-часов, 10-киловаттное бортовое зарядное устройство — помимо прочего.

Шасси обладает серьезными вездеходными возможностями, при этом полезная нагрузка составляет 2268 кг.

B2CC выйдет на рынок в конце 2021 года вместе с внедорожником B1 и пикапом B2. При этом само E-Chassis без кузова Bollinger также планирует продавать.

По данным "Авторевю", цены пока не объявлены, но они должны быть ниже, чем у пикапа и внедорожника, за которые просят минимум 125 тысяч.

Вдобавок фирма Bollinger намерена продавать и совсем голое шасси — без кабины и даже фронтальной части кузова.

Издание отмечает, что E-Chassis должен приглянуться производителям автодомов, развозных фургонов и прочей техники, причем в этом случае можно будет выбрать количество электромоторов и тип привода: передний, задний или полный.

Напомним, руководство американского автопроизводителя General Motors приняло положительное решение о возрождении легендарного бренда Hummer, сделав его полностью электрическим.