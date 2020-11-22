Транспорт 40 минут назад

Американский стартап презентовал электрический гиперкар (ВИДЕО)

Стоимость электрической версии Elation Freedom стартует с $2 млн

Фото: Elation Hypercars Фото: Elation Hypercars
Фото: Elation Hypercars

Американская компания Elation Hypercars (Калифорния, США) представила свой вариант электрических автомобилей под названием Elation Freedom.

Как сообщает "Мотор", модель собрана на основе легкого монокока из углеродного волокна (вес стартует с отметки 1650 кг, что довольно мало для батарейного автомобиля) и может оснащаться тремя или четырьмя электродвигателями.

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В первом случае суммарная мощность двигательной установки составляет 1040 кВт (1427 лошадиных сил), во втором — 1400 кВт (1903 лошадиных сил), при этом в обоих случаях реализован полный привод с векторизацией крутящего момента.

В результате электромобиль разгоняется до 420 км/ч, набирая первые 100 км/ч всего за 1,8 секунды. Базовая батарея емкостью 100 кВтч обеспечивает запас хода в 480 км, улучшенный модуль на 120 кВтч — 640 км.

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Подвеска и активная аэродинамика позволяет проходить повороты с боковым ускорением 2G, а двери в формате "крылья чайки" облегчают посадку в салон.

Двухместный салон отделан кожей, карбоном, металлом и драгоценными камнями, при этом создатели уделяют особое внимание персонализации и процессу выбора всех деталей интерьера.

Компания также предлагает ДВС-вариант модели по имени Elation Freedom Iconic Collection, оснащенный 5,2-литровым бензиновым двигателем V10 с мощностью 750 лошадиных сил (552 кВт).

За счет отказа от батарей и четырех электродвигателей масса этой версии снижена до 1 300 кг.

Разработчики автомобиля уже принимают предварительные заказы. Стоимость электрической версии Elation Freedom стартует с $2 млн, а бензиновой версии Elation Freedom Iconic Collection — с $2,3 млн.

Напомним, компания Bugatti запланировала выпуск версии со съемной крышей в единственном экземпляре.

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