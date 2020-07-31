IT и Телеком 1 час назад

Apple объявила о переносе выхода новых iPhone

Скорее всего, новые "яблочные" смартфоны появятся в продаже в октябре

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Компания Apple в этом году намерена выпустить новые модели iPhone на несколько недель позднее обычного.

Об этом заявил главный финансовый директор компании Лука Маэстри, сообщает Bloomberg.

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"В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, но в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", — отметил Маэстри.

По информации издания, официально в Apple не объясняют причины отсрочки, однако слухи о возможном переносе сроков появления первых iPhone 5G появились еще весной.

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В средствах массовой информации эти проблемы объясняли пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2019 году Apple презентовала линейку новых моделей iPhone 10 сентября, 20 сентября гаджеты поступили в продажу.

Поэтому, скорее всего, новые iPhone появятся в октябре, а не в сентябре.

Напомним, в апреле текущего года продажи смартфонов Apple iPhone упали на 77% в годовом исчислении.

В то же время, по сравнению с мартом этого года, продажи снизились на 56%.

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