Новости компаний 8 минут назад

Ассоциация EASE и Минцифры будут вместе популяризировать IT-бренд Украины

Президент ЕASE и замминистра цифровой трансформации договорились о тесном взаимодействии и развитии украинской IT-индустрии

Фото: EASE Фото: EASE
Фото: EASE

Европейская ассоциация программной инженерии и министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве.

Президент ЕASE Владислав Савченко и замминистра цифровой трансформации Александр Борняков договорились о тесном взаимодействии и развитии украинской IT-индустрии.

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Европейская ассоциация программной инженерии уже имеет ряд совместных проектов с министерством:

• Открыть центр доступа к цифровым возможностям в Харькове.

• EASE и Минцифры запустили платформу IT Relocate для зарубежных IT-специалистов.

• Резиденты ассоциации принимали участие в разработке приложения Дiя.

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В рамках подписания меморандума стороны подчеркнули важность объединения усилий по созданию условий, направленных на эффективное развитие IT-бренда Украины и цифровой бизнес-страны Diia City.

Напомним, Министерство цифровой трансформации реализует проект Дія City, который создаёт новые финансовые, налоговые и правовые условия для развития цифровой экономики в нашей стране.

В Верховной Раде зарегистрированы законы "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" и "О внесении изменений в уголовное законодательство относительно особого порядка осуществления расследования уголовного правонарушения с целью обеспечения надлежащих условий для развития цифровой экономики".

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