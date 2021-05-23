Audi разработала суперсовременную зарядную станцию для электромобилей

В Германии разработали концепт новой скоростной зарядной станции Audi charging hub премиум-класса, сообщает Engadget.

По информации издания, в основе данной модели лежат литий-ионные батареи, извлеченные из бывших в употреблении электромобилей. В итоге производитель дает таким блокам вторую жизнь и отодвигает сроки их переработки.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По расчетам разработчиков, в одном таком хабе можно собрать батареи суммарной емкостью до 2,45 МВтч. Батареи имеют постоянное питание от подведенной линии электропередач и солнечных панелей на крыше.

Таким образом, если на электрозаправочную станцию приезжает электромобиль, хаб выдаст мощность до 300 кВт на шесть зарядных слотов.

Заправки Audi charging hub построены по модульному принципу в виде готовых контейнеров, в итоге развернуть такую заправку в новом месте можно в кратчайшие сроки. В Audi собираются построить такой зарядный хаб в Германии уже во второй половине текущего года для тестовой эксплуатации.

В результате тестирования будут внесены изменения в конструкцию и принято решение по коммерческой реализации данного проекта.

Напомним, в течение 2020 года украинцы приобрели и поставили на учет 7 455 электромобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее.

В январе текущего года украинцы купили и зарегистрировали 502 электрокара, что на 21% меньше, чем в первом месяце 2020 года.