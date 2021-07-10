Авиация МВД получила пятый в этом году французский вертолет

Авиация Министерства внутренних дел (МВД) Украины получила в этом году пятый из 28 вертолетов по контракту с французской компанией Airbus Helicopters.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба силового ведомства.

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По словам Авакова, на сегодняшний день Нацгвардия имеет уже в своем арсенале четыре современных французские воздушных суда.

"Их пилоты прошли теоретическое и практическое за рубежом. Вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, задействованы для оперативного перемещения личного состава Нацгвардии на большие расстояния, выполнение определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий — заявил глава МВД.

Министр подчеркнул, что это четвертый вертолет Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии Украины.

Он также отметил, что контракт с Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов успешно выполняется, а к концу 2021-го Украина получит всего 28 вертолетов в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности МВД.

Ранее сообщалось, что Национальная гвардия Украины в течение 2021 и 2022 годов получит 10 вертолетов H225 в рамках реализации контракта с французской компанией Airbus Helicopters.

Напомним, в июле 2018 года Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы госавиационной безопасности и защиты. По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки составляет около EUR 555 млн.

В рамках украинско-французского контракта до конца 2018 года четыре вертолета должны были поступить для ГСЧС и Нацгвардии Украины.

При этом, почти половина вертолетов Airbus, которые закупит Аваков, будут б/у.