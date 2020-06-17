Автобусный перевозчик Ecolines возобновляет рейсы из Киева в Польшу 18 июня

Международный автобусный перевозчик Ecolines, в холдинг которого входит украинский перевозчик "Автолюкс", с 18 июня возобновляет рейсы из Киева в Варшаву и Щецин (Польша).

Компания намерена постепенно возобновлять рейсы и по другим международным маршрутам, сообщает со ссылкой на пресс-службу перевозчика агентство "Интерфакс-Украина".

При этом, как добавили в компании, "Автолюкс" уже возобновил регулярное автобусное сообщение из Киева в Одессу, Запорожье, Харьков, Полтаву, Херсон и Кропивницкий.

"Есть спрос на маршруты в западном направлении, но пока что пустить рейсы во Львов мы не можем из-за эпидемиологической ситуации в регионе", — подытожили в компании.

Как известно, компания Autolux (ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс") запустила первые рейсы в 1997 году по маршруту Киев-Одесса-Киев.

Согласно данным реестра юридических лиц, владельцем компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", является компания "Норма-А" (Латвия) которая, согласно данным из открытых источников, работает под брендом Ecolines.

Конечными бенефициарами компании "Норма-А" являются Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс. Через нее они также контролируют ООО "Украинские линии", которая работает в Украине под брендом Ecolines.

Компания "ААЗ Трейдинг Ко" зарегистрирована в 1997 году, владельцем ее был Саада Махфуд. Имеет "дочку" — ООО "Автолюкс Экспресс Почта". Ее правопреемника — ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", руководителем и владельцем которой был Саада Махфуд, зарегистрировали в августе 2016 года.

Компания "Украинские линии" зарегистрирована в 2000 году. Ее руководителем является указанный выше Подгорнийс, совладельцами — ООО "Эльбрус Транс" (Киев) и указанная выше компания "Норма-А".

Напомним, гражданам Украины перед покупкой билетов необходимо проверять информацию по условиям въезда украинских граждан в страны ЕС, которые сейчас не открыли свои границы для украинцев.