Автодорогу из Киева в аэропорт "Борисполь" закроют на ремонт почти до конца лета

С 23 июня 2021 года автомобильную дорогу из Киева до международного аэропорта "Борисполь" временно закроют на ремонт почти до конца лета.

Об этом сообщает "Укравтодор".

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Указано, что на следующей неделе начинается ремонт дороги в аэропорт, из-за чего с 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении города Борисполь из столицы.

Как уточняется, ремонт будет выполняться на 18-километровом участке, который ведет от Киева до аэропорта "Борисполь".

Предполагается, что ремонтные работы должны завершиться до 20 августа 2021 года.

При этом на время ремонта движение транспорта в две стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

"В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. Поэтому в день вылета будьте внимательными. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее", — предупредили в аэропорту.

Напомним, осенью в Украине вступают в силу новые стандарты безопасности "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные", согласно которым в ноябре 2021 года на автомобильных дорогах страны будут установлены новые дорожные знаки.

В частности, будут введены новые дорожные знаки "Автозаправочные/Электрозарядные станции", а также таблички "Место для зарядки электромобилей", "Платная дорога" и "Конец платной дороги". Их установят в соответствии с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах.