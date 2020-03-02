Потребрынки 1 час назад

Барщовский: К нам нет претензий от Дельта банка и Фонда гарантирования вкладов

Основатель группы компаний Т.В. Fruit прокомментировал слухи, распространяемые вокруг его бизнеса.

Барщовский: К нам нет претензий от Дельта банка и Фонда гарантирования вкладов Барщовский: К нам нет претензий от Дельта банка и Фонда гарантирования вкладов
Тарас Барщовский

На сегодня к компании Т.В. Fruit нет никаких юридических претензий со стороны "Дельта банка" и Фонда гарантирования вкладов. Т.В. Fruit вообще не имела деловых отношений с АО "Дельта Банк", потому что компании в годы деятельности финансового учреждения, вообще еще не существовало, — рассказал в интервью журналу НВ Тарас Барщовский.

Владелец Т.В. Fruit пояснил, что с АО "Дельта Банк" сотрудничала его компания ООО "Яблуневий дар" еще в 2010 году. Однако, накануне банкротства банка ООО "Яблуневий дар" прошло так называемую процедуру "схлопывания" долгов — зачет встречных однородных требований и прекращение обязательств по уплате компанией кредитной задолженности перед банком.

Учитывая сложности, возникшие у многих с началом финансовых проблем "Дельта Банка", у "Яблуневого дара" была очередь из компаний, которые готовы были решить проблему с возвратом банковского депозита путем "взаимозачета". Кредитные обязательства "Яблуневого дара", согласно действующему законодательству, были обменены на $60 млн депозитных средств компании Cargill, — пояснил Барщовский.

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"В 2019 году Верховный Суд решил, что нельзя было проводить эту процедуру из-за конвертации доллара в евро. Я с этим не согласен, но что я могу сделать. Одновременно Фонд гарантирования вкладов продал на аукционе пул активов Дельта банка, который выкупила какая-то частная компания. Вот и все. На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны Дельта банка и Фонда гарантирования вкладов", — заверил основатель и владелец группы компаний Т.В. Fruit. Также он добавил, что список должников Дельта банка можно свободно проверить, и среди них компаний "Яблуневий дар" и "Танк Транс" нет. Ведь право требования было продано.

Тарас Барщовский отметил, что на сегодня в компанию Т.В. Fruit не было ни одного официального обращения со стороны покупателей портфеля активов банка. Но в случае, если такие обращения будут и заинтересуют бизнесмена — он готов к дискуссии.

Тарас Барщовский известный как бизнесмен, который производит соки прямого отжима под брендами Galicia и Світанок и поставщик №1 яблочного концентрата, сырья для производства большинства соков, отмечается в интервью.

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В 2019-м НВ и инвесткомпания Dragon Capital оценили состояние бизнесмена в $105 млн, что соответствует 60-й строчке рейтинга Топ-100 самых богатых украинцев.

В состав группы T.B. Fruit входят семь заводов по производству яблочного концентрата и других плодово-ягодных продуктов. Четыре из них размещены в Украине, один — в Молдове и два — в Польше. Еще один завод в Польше компания запустит в августе: новое предприятие станет крупнейшим в мире по своему профилю. Главный офис T.B. Fruit расположен в Львовской области.

EBITDA T.B. Fruit в этом финансовом году составит 40 млн евро. По словам самого Барщовского, его компания занимает 9-12% мирового рынка яблочного концентрата, — сообщает НВ.

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